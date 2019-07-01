терминал на МАС (без программ посредников) или все же виртуалка ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть, у меня установлена прямо на Mac
я знаю что есть. Но они все привязаны к конкретному брокеру. То есть они принимают счет только конкретного брокера
Так выберите из брокеров у которых есть и откройте у них счет.
Можно прямо на Mac установить. У меня все работает, скачивал здесь ***
где ? ))
Есть, у меня установлена прямо на Mac
Прямо на Mac она не может быть установлена. Только если через Wine. Но тогда часть сервисов не работает (по крайней мере несколько лет назад не работала.)
Прямо на Mac она не может быть установлена. Только если через Wine. Но тогда часть сервисов не работает (по крайней мере несколько лет назад не работала.)
Прямо на Mac она не может быть установлена. Только если через Wine. Но тогда часть сервисов не работает (по крайней мере несколько лет назад не работала.)
Прямо на Mac, без всяких wine и пр.
Прямо на Mac, без всяких wine и пр.
Пока вот здесь: https://www.metatrader5.com не появится, я бы относился к этому как к костылю, который может перестать работать в любой момент.