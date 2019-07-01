терминал на МАС (без программ посредников) или все же виртуалка ? - страница 2

Ivan Rubtsov:

Есть, у меня установлена прямо на Mac

я знаю что есть. Но они все привязаны к конкретному брокеру. То есть они принимают счет только конкретного брокера
 
Vladislav Yakobchuk:
Так выберите из брокеров у которых есть и откройте у них счет. 

Ivan Rubtsov:

Можно прямо на Mac установить. У меня все работает, скачивал здесь ***

где ? ))
 
Vladislav Yakobchuk:
Отправил в личку.
 
Ivan Rubtsov:

Прямо на Mac она не может быть установлена. Только если через Wine. Но тогда часть сервисов не работает (по крайней мере несколько лет назад не работала.)

Andrey Barinov:

нет, есть брокеры у которых есть МТ5 для МАС но этот терминал работает только с их счетом
 
Andrey Barinov:

Прямо на Mac, без всяких wine  и пр.

 
Ivan Rubtsov:

Пока вот здесь: https://www.metatrader5.com не появится, я бы относился к этому как к костылю, который может перестать работать в любой момент.

