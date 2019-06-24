Платформа для МАС

Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
 
Vladislav Yakobchuk:
Никак. Только Wine.

 
Vladislav Yakobchuk:
Для Mac OS статья здесь есть: 


 
Новый МакОС позволяет переносить приложения для Айпада в Макбук, надо чтобы разработчики МТ5 это сделали (правда там не будет Метаедитора, но может и его сделают)?
