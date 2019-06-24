Платформа для МАС
Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
Vladislav Yakobchuk:
Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
Никак. Только Wine.
Vladislav Yakobchuk:
Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
Подскажите как на МАС поставить платформу без программ посредников ?
Для Mac OS статья здесь есть:
Новый МакОС позволяет переносить приложения для Айпада в Макбук, надо чтобы разработчики МТ5 это сделали (правда там не будет Метаедитора, но может и его сделают)?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь