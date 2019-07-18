Восстановление сигнала

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как восстановить сигнал из архива?
 
Надо зайти в мои сигналы нажать на ромашку и выбрать восстановить.

11n

 
Тоже интересует этот вопрос. В архиве ничего нету.
 
В архив перемещается НЕАКТИВНЫЙ сигнал. Если ВЫ его УДАЛИЛИ - то всё, это с концами.
 
И что, даже в службу поддержки нельзя написать? Я, просто, не могу найти куда можно написать.
 
Зачем в службу писать? Все вопросы решаются на форуме. СервисДеск - исключительно для финансовых вопросов.

 
Здесь смотрели? https://www.mql5.com/ru/signals/my/all

И разберитесь в своих клонах, пожалуйста
