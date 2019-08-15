Работа с переменными - страница 2

Michael-80:

Вы, наверное, забавляетесь? Во-первых, функция не подходит, так как она запрашивает ЦЕЛОЕ ЧИСЛО, а мне нужна ДАТА. Во-вторых функция не новая)))

Ага. Поторопился я с выводами. Поковырялся у себя в коде и как же теперь легче то стало)))

Чистота, залог здоровья)

Прям аж глазам приятно)

Спасибо за помощь!
