Build 2055 - одиночный тест не соответствует результатам генетики

Билд 2055

2019.05.18 14:48:35.114 MetaTrader 5 x64 build 2055 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.05.18 14:48:35.116 Windows 10 (build 17763) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 3873 / 8077 Mb, Disk: 73 / 415 Gb, GMT+2
2019.05.18 14:48:35.116 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Провожу генетическую оптимизацию

Тестер стратегий Настройки

Получаю результаты:

Лучший результат Прибыль 294.98

Запускаю одиночное тестирование лучшего результата:

Результат


Результат теста не совпадает с прибылью в тестере в окне Оптимизация.

 
Клауды участвовали в оптимизации?
 
Slava:
Клауды участвовали в оптимизации?

Подключал домашнюю сеть - настольный ПК.

С этого вообще все и началось - было три результата с прибылью 43000. Конечно я пытался этот космический результат запустить в одиночном тесте - и получил небольшой убыток. После этого удалил журналы, удалил кеши и снова запустил тест. 

После этого уже результаты прибыли как на рисунке выше.

 
Отключил домашнюю сеть - использовал только агентов на текущем ПК - всё сразу нормализовалось. Тест одиночный совпадает со вкладкой Оптимизация в тестере.
 
Интересно посмотреть логи синхронизации агентов локальной сети
 
Slava:
Интересно посмотреть логи синхронизации агентов локальной сети

Вот

Vladimir Karputov:
Отключил домашнюю сеть - использовал только агентов на текущем ПК - всё сразу нормализовалось. Тест одиночный совпадает со вкладкой Оптимизация в тестере.

Скорей всего не всегда.

Вот результаты "оптимизации" по одному параметру:

в551

, а вот прогон по верхней строчке:

в552

Если первоначальные результаты отсортировать:

в553

, то прогон по верхней строчке будет:

в554

На 2025 такого не наблюдается.

 

Более подробно попытаюсь описать тест на AUDCAD.

Советник и индикатор из поста #1. Параметры по-умолчанию (в тестере выставлены параметры по-умолчанию, затем клик на любой другой вкладке тестера и перезагрузка терминала - чтобы параметры гарантированно применились).

Вкладка Настройки:

Вкладка Настройки

Всего задал ТРИ варианта для перебора - чтобы легче было понять кто где:

ТРИ варианта для перебора

Результаты (вкладка Оптимизация)

вкладка Оптимизация


Теперь запускаю по-очереди (в одиночном тестировании) все три прохода.

Проход 0 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование" и пока текст не окончится я не переключаюсь на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"

Проход 1 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование" и пока текст не окончится я не переключаюсь на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"

Проход 2 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование", текст ещё не окончится, а я уже переключился на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат не соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"


После ошибочного результата в тесте прохода 2 тесты остальных проходов (1 и 0) дают ложные результаты.

 

Вычистил логи, кеши и базы:

C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Tester

В терминале в окне "Обзор рынка" оставил только AUDCAD:

В "Обзоре рынка" только AUDCAD

Параметры теста как и в  .

Результаты вкладки "Оптимизация" такие же как в  .

Тесты проходов "0" и "1" 0 соответствуют, а третий тест - проход "2" снова сбоит. 

 

В логе одиночного тестирования должны быть перечислены значения входных параметров эксперта

Они совпадают со значениями из таблицы оптимизации?

 
Slava:

В логе одиночного тестирования должны быть перечислены значения входных параметров эксперта

Они совпадают со значениями из таблицы оптимизации?

Да, совпадают.

12
