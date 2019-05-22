Build 2055 - одиночный тест не соответствует результатам генетики
Клауды участвовали в оптимизации?
Подключал домашнюю сеть - настольный ПК.
С этого вообще все и началось - было три результата с прибылью 43000. Конечно я пытался этот космический результат запустить в одиночном тесте - и получил небольшой убыток. После этого удалил журналы, удалил кеши и снова запустил тест.
После этого уже результаты прибыли как на рисунке выше.
Интересно посмотреть логи синхронизации агентов локальной сети
Вот
Отключил домашнюю сеть - использовал только агентов на текущем ПК - всё сразу нормализовалось. Тест одиночный совпадает со вкладкой Оптимизация в тестере.
Скорей всего не всегда.
Вот результаты "оптимизации" по одному параметру:
, а вот прогон по верхней строчке:
Если первоначальные результаты отсортировать:
, то прогон по верхней строчке будет:
На 2025 такого не наблюдается.
Более подробно попытаюсь описать тест на AUDCAD.
Советник и индикатор из поста #1. Параметры по-умолчанию (в тестере выставлены параметры по-умолчанию, затем клик на любой другой вкладке тестера и перезагрузка терминала - чтобы параметры гарантированно применились).
Вкладка Настройки:
Всего задал ТРИ варианта для перебора - чтобы легче было понять кто где:
Результаты (вкладка Оптимизация)
Теперь запускаю по-очереди (в одиночном тестировании) все три прохода.
Проход 0 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование" и пока текст не окончится я не переключаюсь на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"
Проход 1 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование" и пока текст не окончится я не переключаюсь на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"
Проход 2 - через правый клик "Запустить одиночное тестирование", текст ещё не окончится, а я уже переключился на "График". На вкладках "Бектест" и "График" результат не соответствует результатам на вкладке "Оптимизация"
После ошибочного результата в тесте прохода 2 тесты остальных проходов (1 и 0) дают ложные результаты.
Вычистил логи, кеши и базы:
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\Tester
В терминале в окне "Обзор рынка" оставил только AUDCAD:
Параметры теста как и в #7 .
Результаты вкладки "Оптимизация" такие же как в #7 .
Тесты проходов "0" и "1" 0 соответствуют, а третий тест - проход "2" снова сбоит.
В логе одиночного тестирования должны быть перечислены значения входных параметров эксперта
Они совпадают со значениями из таблицы оптимизации?
В логе одиночного тестирования должны быть перечислены значения входных параметров эксперта
Они совпадают со значениями из таблицы оптимизации?
Да, совпадают.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Билд 2055
Провожу генетическую оптимизацию
Получаю результаты:
Запускаю одиночное тестирование лучшего результата:
Результат теста не совпадает с прибылью в тестере в окне Оптимизация.