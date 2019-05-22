В МТ5 при тестировании по минуткам учитываются реальные спреды? - страница 2

Andrey Khatimlianskii:

Сделайте, как считаете нужным. Кастумные символы это позволяют.

Выхожу из дискуссии.

ок. спасибо за инфу.
 
Протестировал в 2 режимах. По ценам открытия и по реальным тикам.

разница не существенна. но у меня среднесрок. для скальперов наверное будет разница побольше.



 
Насчет скальперов и тестировании на ценах по открытию. Вот мой работает по таймеру с периодом 1 сек, а что с режимом по открытию? Весь бар будет одна и та же цена? Надо проверить, не тестировал в таком режиме. Что-то забыл, в MQL5 таймер работает или нет? В 4-ке помню, что не работает.

