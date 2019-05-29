Отрицательные свопы

Добрый день  всем  .Кто нибудь  сталкивался  с ситуацией , когда    в двух противоположных  ордерах      на  одной  валютной  паре    - в обоих случаях  отрицательные  свопы ....?  Я  Привык , что  отрицательные свопы   в разы  больше  положительных , но так  чтобы    в обоих случаях отрицательные свопы  -  удивился .
 
Zvezdochet:
ну вот вы сами и ответили на свой вопрос - отрицательные в несколько раз больше положительных, а значит при выравнивании они оба станут отрицательными
 
В одном широко известном ДЦ плюсовые вообще отсутствуют. Можете сами убедиться. Однако ссылки и обсуждение ДЦ законодательно запрещены.)
 
постоянно тут один чудик доказывал что на свопах можно зарабатывать непомню кто но тупее я ещё идей неслышал
 
Yury Stukalov:
Хочу вас разочаровать. Ну, очень мало, но всё-же можно и только если цена пойдёт куда надо...



 
Yury Stukalov:
Можно. Это называется carry trade.
 
Zvezdochet:
Таких валютных пар достаточно много.

 
Yury Stukalov:
Один из этих чудиков я... по поводу второго есть однако намного тупей идеи и мышления...

 
Yuriy Asaulenko:
Продаёшь   датскую  крону и норвежскую - своп   положительный  . С шведской  кроной   не  так  .Я смотрел график  - он  двигается быстро . Наверное  из за этого . Африкаский ранд  тоже  хорошо двигается , при  покупке   положительный своп , но я никак в спредах не разберусь  
 
Sergey Novokhatskiy:

Один из этих чудиков я... по поводу второго есть однако намного тупей идеи и мышления...

Хочу тоже быть чудиком. Где почитать Ваши гипотезы про своп？Можете ссылки прислать в мою личку？
