Отрицательные свопы
Добрый день всем .Кто нибудь сталкивался с ситуацией , когда в двух противоположных ордерах на одной валютной паре - в обоих случаях отрицательные свопы ....? Я Привык , что отрицательные свопы в разы больше положительных , но так чтобы в обоих случаях отрицательные свопы - удивился .
Zvezdochet:ну вот вы сами и ответили на свой вопрос - отрицательные в несколько раз больше положительных, а значит при выравнивании они оба станут отрицательными
В одном широко известном ДЦ плюсовые вообще отсутствуют. Можете сами убедиться. Однако ссылки и обсуждение ДЦ законодательно запрещены.)
постоянно тут один чудик доказывал что на свопах можно зарабатывать непомню кто но тупее я ещё идей неслышал
Yury Stukalov:Можно. Это называется carry trade.
Zvezdochet:
Таких валютных пар достаточно много.
Yury Stukalov:
Один из этих чудиков я... по поводу второго есть однако намного тупей идеи и мышления...
Yuriy Asaulenko:Продаёшь датскую крону и норвежскую - своп положительный . С шведской кроной не так .Я смотрел график - он двигается быстро . Наверное из за этого . Африкаский ранд тоже хорошо двигается , при покупке положительный своп , но я никак в спредах не разберусь
Sergey Novokhatskiy:Хочу тоже быть чудиком. Где почитать Ваши гипотезы про своп？Можете ссылки прислать в мою личку？
