Нужен простенький Бот, кто желает размяться? - страница 2
Мне нужен такой бот , который гребёт деньги лопатой ! А лучше двумя ! Хотя.....маловато будет ! Вот экскаватором - самое то ! Хотя.....маловато будет ....
можно к ним обратиться.
Тогда сразу землечерпалку, и будет вам счастье
можно к ним обратиться.
Роботы роботами , а на 2:25 ээффективное хранение лисапедов.