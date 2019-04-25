VPS RAM usage in Journal - How much?
Neil Bennett:
Привет, кто-то может объяснить, пожалуйста, пункты VPS Journal для использования оперативной памяти? Они отображаются как: 99 Мб зарезервировано, 99 Мб зарезервировано.
Q: У меня много оперативной памяти? или нет? Я использую 3 советника и 3 графика. Пожалуйста, смотрите изображение.
Я думаю нет никакой проблемы.
Например у меня так:
Да я вижу это то же самое, спасибо :)
Вы также можете перетащить изображение в текст или вставить его с помощью Ctrl + V
Вы также можете перетащить изображение в текст или вставить его с помощью Ctrl + V
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, кто-то может объяснить, пожалуйста, пункты VPS Journal для использования оперативной памяти? Они отображаются как: 99 Мб зарезервировано, 99 Мб зарезервировано.
Q: У меня много оперативной памяти? или нет? Я использую 3 советника и 3 графика. Пожалуйста, смотрите изображение.