VPS RAM usage in Journal - How much?

Привет, кто-то может объяснить, пожалуйста, пункты VPS Journal для использования оперативной памяти? Они отображаются как: 99 Мб зарезервировано, 99 Мб зарезервировано.

Q: У меня много оперативной памяти? или нет? Я использую 3 советника и 3 графика. Пожалуйста, смотрите изображение.


Neil Bennett:

 Я думаю нет никакой проблемы.

Например у меня так:


 
Да я вижу это то же самое, спасибо :)

