Как отключить уведомления через сообщения системы об обновлениях когда-то скачанных советников?

Andrey Sokolov:

Видимо, никак. То, что Вы отключили, относится к Push-уведомлениям, а не к личным сообщениям.

 
 И почему это вообще приходит через уведомления системы?
 
Andrey Sokolov:



А удалить из избранного не пробовали?

 
Alexey Viktorov:

В избранном этого нет. Вопрос снова актуален, разработчик пишет обращаться к админам.


