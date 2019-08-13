Как отключить уведомления через сообщения системы об обновлениях когда-то скачанных советников?
Andrey Sokolov:
Видимо, никак. То, что Вы отключили, относится к Push-уведомлениям, а не к личным сообщениям.
И почему это вообще приходит через уведомления системы?
Andrey Sokolov:
А удалить из избранного не пробовали?
