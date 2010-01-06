обновление 235 !
наверно что то типа ложного срабатывания на метод упаковки файлов.
хотя .. вам для начала надо свою машину проверить на вирусы. может это она сама цепляет :)))
Известная проблема. Некоторые антивирусы не переносят ПО защиты программ от взлома (отладки и дизассемблирования). Themida - одно из таких ПО. Сложность для антивируса заключается в том, что он не в состоянии просканировать программу, защищенную таким способом на предмет вредоносности.
Не беспокойтесь, в нашем софте нет троянов.
Мы используем систему противодействия отладке и взлома наших программ и иногда антивирусы начинают ругаться на наши программы. Это уже не в первый раз - такова уж природа эвристического анализа антивирусов. Мы постоянно контактируем с разработчиками защит, чтобы они оперативно вносили исправления/исключения в свои контрольные базы.
Любой может проверить корректность исполнимых файлов (exe и dll), открыв свойства файлов - все они имеют цифровую подпись нашей компании от Thawte:
А вот там есть кнопачка "Установить сертификат".
Что будет если её нажать?
