Добрый день,Графический интерфейс для запуска второго терминала мт5, что это? И как запустить?
 объясните пожалуйста всю процедуру, а то нигде не могу найти информацию, за раннее спасибо!
 
Простите, за что спасибо???

 
В теме все написано, но для вас сейчас вынесу в сообщение

 
Не надо. Я не посмотрел откуда вы. Не русскоязычным допускается делать такие ошибки.

 
Хорошо

 
Может что-нибудь типа этого?

Файлы:
UnDockedGradient.mq5  5 kb
 
Как этим пользоваться?

 
Код же есть. Смотрите и разбирайтесь.

Можете открепить любое окно, убрать родной график и рисовать, что душе угодно. В том числе и собственный интерфейс.

#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164

void OnStart()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,false);   // Открепляем окно
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);        // Выключаем график
   //ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true); // Ценовой график на переднем плане
   double d=2.45;
   while(!IsStopped())
     {
      int x1=int((0.5+sin(d*1.25)/2)*1920);
      int x2=int((0.5+sin(d*2.12)/2)*1920);
      int y1=int((0.5+sin(d*1.75)/2)*1080);
      int y2=int((0.5+sin(d*2.65)/2)*1080);
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_LEFT,(int)fmin(x1,x2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_TOP,(int)fmin(y1,y2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_RIGHT,(int)fmax(x1,x2));
      ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_BOTTOM,(int)fmax(y1,y2));
      ChartChanged();
      Canvas.Erase();
      for (int i=0;i<W.Height;i++) Canvas.LineHorizontal(0,W.Width-1,i,Grad((double)i/W.Height));
      Canvas.Update();
      d+=0.006;
      Sleep(100);
     }
   ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,true);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

uint Grad(double p)
  {
   static uint Col[6]={0xFF0000FF,0xFFFF00FF,0xFFFF0000,0xFFFFFF00,0xFF00FF00,0xFF00FFFF};
   if(p>0.9999) return Col[5];
   if(p<0.0001) return Col[0];
   p=p*5;
   int n=(int)p;
   double k=p-n;
   argb c1,c2;
   c1.clr=Col[n];
   c2.clr=Col[n+1];
   return ARGB(255,c1.c[2]+uchar(k*(c2.c[2]-c1.c[2])+0.5),
               c1.c[1]+uchar(k*(c2.c[1]-c1.c[1])+0.5),
               c1.c[0]+uchar(k*(c2.c[0]-c1.c[0])+0.5));
  }
 
Nikolai Semko:

Код же есть. Смотрите и разбирайтесь.

Можете открепить любое окно, убрать родной график и рисовать, что душе угодно. В том числе и собственный интерфейс.


Хорошо, спасибо

 
Justin Nelson:

Хорошо, спасибо

Вполне возможно, что Вы, конечно, имели ввиду что-то другое. Но как-то очень непонятно сформулирован вопрос "Графический интерфейс для запуска второго терминала мт5".

Откуда хоть Вы это взяли?

Несколько терминалов итак можно запускать на одном компьютере. Причем здесь графический интерфейс для запуска?

