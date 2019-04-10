Графический интерфейс для запуска второго терминала мт5.
Добрый день, объясните пожалуйста всю процедуру и как это делается, а то нигде не могу найти информацию, за раннее спасибо!
Простите, за что спасибо???
В теме все написано, но для вас сейчас вынесу в сообщение
Не надо. Я не посмотрел откуда вы. Не русскоязычным допускается делать такие ошибки.
Хорошо
Добрый день,Графический интерфейс для запуска второго терминала мт5, что это? И как запустить?
объясните пожалуйста всю процедуру, а то нигде не могу найти информацию, за раннее спасибо!
Может что-нибудь типа этого?
Как этим пользоваться?
Код же есть. Смотрите и разбирайтесь.
Можете открепить любое окно, убрать родной график и рисовать, что душе угодно. В том числе и собственный интерфейс.
#include <Canvas\iCanvas.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164 void OnStart() { ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,false); // Открепляем окно ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false); // Выключаем график //ChartSetInteger(0,CHART_FOREGROUND,true); // Ценовой график на переднем плане double d=2.45; while(!IsStopped()) { int x1=int((0.5+sin(d*1.25)/2)*1920); int x2=int((0.5+sin(d*2.12)/2)*1920); int y1=int((0.5+sin(d*1.75)/2)*1080); int y2=int((0.5+sin(d*2.65)/2)*1080); ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_LEFT,(int)fmin(x1,x2)); ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_TOP,(int)fmin(y1,y2)); ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_RIGHT,(int)fmax(x1,x2)); ChartSetInteger(0,CHART_FLOAT_BOTTOM,(int)fmax(y1,y2)); ChartChanged(); Canvas.Erase(); for (int i=0;i<W.Height;i++) Canvas.LineHorizontal(0,W.Width-1,i,Grad((double)i/W.Height)); Canvas.Update(); d+=0.006; Sleep(100); } ChartSetInteger(0,CHART_IS_DOCKED,true); ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true); } //+------------------------------------------------------------------+ uint Grad(double p) { static uint Col[6]={0xFF0000FF,0xFFFF00FF,0xFFFF0000,0xFFFFFF00,0xFF00FF00,0xFF00FFFF}; if(p>0.9999) return Col[5]; if(p<0.0001) return Col[0]; p=p*5; int n=(int)p; double k=p-n; argb c1,c2; c1.clr=Col[n]; c2.clr=Col[n+1]; return ARGB(255,c1.c[2]+uchar(k*(c2.c[2]-c1.c[2])+0.5), c1.c[1]+uchar(k*(c2.c[1]-c1.c[1])+0.5), c1.c[0]+uchar(k*(c2.c[0]-c1.c[0])+0.5)); }
Хорошо, спасибо
Вполне возможно, что Вы, конечно, имели ввиду что-то другое. Но как-то очень непонятно сформулирован вопрос "Графический интерфейс для запуска второго терминала мт5".
Откуда хоть Вы это взяли?
Несколько терминалов итак можно запускать на одном компьютере. Причем здесь графический интерфейс для запуска?
объясните пожалуйста всю процедуру, а то нигде не могу найти информацию, за раннее спасибо!