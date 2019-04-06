У кого ещё есть перевернутый стакан?
Вот такую вещь сегодня словил. Интересно - кто нибудь успел поторговать?
Прикольно.
За 9 лет торговли фьючерсами и акциями первый раз вижу такое.
Скорее всего у Вас большой пинг до брокера (или в этот момент заглючила сеть и котировки не обновились)
Или это произошло после 18-40 (котировки на акции не обновляютя после этого времени)
конечно прикольно.
без разницы посылов (пинги/даты), но как ОНО вообще возможно ?
Как программист-программистам - такую шутку сделать крайне тяжело.
Внимательно прочтите мое сообщение
сверху скорее всего FOK заявка, поэтому даже проарбитражить нормально не получится. в любом другом случае матчинг движок не должен такое допускать. рассинхрон тоже вряд ли
Пинг около 17, время 19:42. Да это после 18:40. И неправда, котировки обновились таки и теперь стакан слегка опустел:
И ещё. Как минимум одна операция прошла после закрытия торгов. Последний объём 10 прошел в 23:55:00 и объем был без цены!
