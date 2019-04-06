У кого ещё есть перевернутый стакан?

перевернутый стакан

Вот такую вещь сегодня словил. Интересно - кто нибудь успел поторговать?

 
Yury Kirillov:

Прикольно.

За 9 лет торговли фьючерсами и акциями первый раз вижу такое.

Скорее всего у Вас большой пинг до брокера (или в этот момент заглючила сеть и котировки не обновились)

Или это произошло после 18-40 (котировки на акции не обновляютя после этого времени)

 
prostotrader:

конечно прикольно.

без разницы посылов (пинги/даты), но как ОНО вообще возможно ?

Как программист-программистам - такую шутку сделать крайне тяжело. 

 
Maxim Kuznetsov:

Внимательно прочтите мое сообщение

 
Yury Kirillov:

сверху скорее всего FOK заявка, поэтому даже проарбитражить нормально не получится. в любом другом случае матчинг движок не должен такое допускать. рассинхрон тоже вряд ли

 
Стакан не смотрю. Но мне всегда казалась, что в это время все время Ask с Bid меняются местами. 
 
prostotrader:

Пинг около 17, время 19:42. Да это после 18:40. И неправда, котировки обновились таки и теперь стакан слегка опустел:

Пустой стакан

И ещё. Как минимум одна операция прошла после закрытия торгов. Последний объём 10 прошел в 23:55:00 и объем был без цены!

Последний объем

