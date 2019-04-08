Как закрыть самому открытую тему и как удалить лишних из друзей.

Каждый раз чирикает смартфон, отвлекает а иногда буди по ночам. Тему хочу закрыть потому то что мне нужно узнал. Теперь идет там общение как в соцсети а у меня чирик чирик . 
 

Закрыть созданную тему для комментирования - нельзя.

Но можно временно отключить уведомления о новых комментариях:

Профиль -> Настройки -> Уведомления -> отключить галочку "...комментариях к моим темам на Форуме"

 
Platon Alexandrou:

 Ну так это все темы. А конкретную. Иногда ждешь ответа на интересующий вопрос.

 
Нет, отдельно нельзя тему отключить: или слушать все сообщения или отключить все сообщения.


Добавлено: есть ещё один вариант - интересуемую тему заносить в избранное 

После этого Вы будете видеть в своём профиле, если в теме появилось обновление.

