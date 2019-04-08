Как закрыть самому открытую тему и как удалить лишних из друзей.
Закрыть созданную тему для комментирования - нельзя.
Но можно временно отключить уведомления о новых комментариях:
Профиль -> Настройки -> Уведомления -> отключить галочку "...комментариях к моим темам на Форуме"
Ну так это все темы. А конкретную. Иногда ждешь ответа на интересующий вопрос.
Нет, отдельно нельзя тему отключить: или слушать все сообщения или отключить все сообщения.
Добавлено: есть ещё один вариант - интересуемую тему заносить в избранное
После этого Вы будете видеть в своём профиле, если в теме появилось обновление.
