В сигналах возможно ли сделать новую графу(колонку), где видно будет сколько заработал тот или иной подписчик (в %). Чтобы наглядно видно было - можно ли заработать на данном сигнале.
Или сделать, чтобы каждый подписавшийся обязан был сначала создать сигнал своего счета.
Но без возможности подписаться на этот сигнал, так как копирует у другого.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет всем!
А сейчас в отзывах многих сигналов каламбур какой-то, кто-то пишет хороший сигнал, кто-то скам,
кто-то одни убытки, при том как у провайдера сигнала экьюти растет и растет.
Кто-как думает...