В сигналах возможно ли сделать новую графу(колонку), где видно будет сколько заработал тот или иной подписчик (в %). Чтобы наглядно видно было - можно ли заработать на данном сигнале.

Привет всем!

А сейчас в отзывах многих сигналов каламбур какой-то, кто-то пишет хороший сигнал, кто-то скам,

кто-то одни убытки, при том как у провайдера сигнала экьюти растет и растет.

Кто-как думает...


 

вот скрин с отзывов сигнала одного.

там у него экьюти растет, 

а часть отзывов "неуд".


 
Или сделать, чтобы каждый подписавшийся обязан был сначала создать сигнал своего счета.
Но без возможности подписаться на этот сигнал, так как копирует у другого.
