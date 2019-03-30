Сворачивание кода (Фолдинг), просто крик души...

  • 49% (45)
  • 28% (26)
  • 23% (21)
Всего проголосовало: 92
 

Терминал МТ 5 развивается и продолжит развиваться...

Сложности кода с каждым днем увеличиваются...

Иногда бывают ситуации что без "Портянки" не обойтись... Ну не дробить же код на 10-20 инклюдников...

На мой взгляд при текущем уровне терминала MetaTrader 5  и наличии массы кодов, не иметь элементарных удобств, все равно что упасть в грязь лицом...

Даже одновременная работа в разных окнах с тем же кодом не работает правильно...

Работать с большим кодом очень тяжело...

Даже не убедительная просьба, а крик души... Сделайте пожалуйста фолдинг в МетаЕдиторе...

Ранее были обещания вообще кардинально переделать МетаЕдитор но уже и не надеюсь....

 

Так уже как-то (с год назад) вроде голосовали и народ высказался за.

 
Я тоже уже давно жду реализации такой возможности. Но видимо пока перед разработчиками стоят другие задачи.
 
Фолдинг не нужен и даже вреден. Впрочем, если он есть, ни что не мешает им не пользоваться.
 
Dmitry Fedoseev:
С тем что не нужен +100500. А вот почему вреден?

 
Alexey Viktorov:

С ума можно сойти в поисках какого-нибудь участка кода.. а он свернут

 
Dmitry Fedoseev:

Ну да. Об этом я и не подумал.

Наверное за эту примочку голосуют люди которые не умеют пользоваться закладками, контекстным меню


и сочетанием клавиш. Плюс не знают как работают клавиши мышки "Назад" и "Вперёд"

 
Dmitry Fedoseev:

Вы вручную ищете участки? Поиском пользоваться не пробовали?  И коль вас интересует этот участок, то зачем вы его сворачивали?  В общем что называется: "слышу звон - не знаю где он".  Или "я книгу не читал, но мнение имею".

 
Alexey Navoykov:

А вы вообще когда-нибудь что-нибудь программировать пробовали или только фантазируете на тему программирования?

 
Dmitry Fedoseev:

А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?

Если человек не понимает, как работает фолдинг (который есть в любой IDE), то это даёт примерное представление о его познаниях в программировании (дальше песочницы не вылазил, очевидно)

