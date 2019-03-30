Сворачивание кода (Фолдинг), просто крик души...
Терминал МТ 5 развивается и продолжит развиваться...
Сложности кода с каждым днем увеличиваются...
Иногда бывают ситуации что без "Портянки" не обойтись... Ну не дробить же код на 10-20 инклюдников...
На мой взгляд при текущем уровне терминала MetaTrader 5 и наличии массы кодов, не иметь элементарных удобств, все равно что упасть в грязь лицом...
Даже одновременная работа в разных окнах с тем же кодом не работает правильно...
Работать с большим кодом очень тяжело...
Даже не убедительная просьба, а крик души... Сделайте пожалуйста фолдинг в МетаЕдиторе...
Ранее были обещания вообще кардинально переделать МетаЕдитор но уже и не надеюсь....
Так уже как-то (с год назад) вроде голосовали и народ высказался за.
Фолдинг не нужен и даже вреден. Впрочем, если он есть, ни что не мешает им не пользоваться.
С тем что не нужен +100500. А вот почему вреден?
С ума можно сойти в поисках какого-нибудь участка кода.. а он свернут
Ну да. Об этом я и не подумал.
Наверное за эту примочку голосуют люди которые не умеют пользоваться закладками, контекстным меню
и сочетанием клавиш. Плюс не знают как работают клавиши мышки "Назад" и "Вперёд"
Вы вручную ищете участки? Поиском пользоваться не пробовали? И коль вас интересует этот участок, то зачем вы его сворачивали? В общем что называется: "слышу звон - не знаю где он". Или "я книгу не читал, но мнение имею".
А вы вообще когда-нибудь что-нибудь программировать пробовали или только фантазируете на тему программирования?
А вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
Если человек не понимает, как работает фолдинг (который есть в любой IDE), то это даёт примерное представление о его познаниях в программировании (дальше песочницы не вылазил, очевидно)
