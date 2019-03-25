Ударили ли по вам изменения Европейского регулятора? Вы обычно тогуете с плечом больеш 30 или меньше 30?

  • 65% (53)
  • 14% (11)
  • 21% (17)
Всего проголосовало: 81
 
Торгую в кухне с плечом 10 000 и мне пофиг на эти плечи!



шутка
 
у меня плечо 500
 
Правильные пацаны плечом меньше 500 не торгуют.
 
Когда ваша контора склеится то уже реально пофиг будет ))

А вообще желательно добавить вариант и больше 30 и меньше 30 одновременно, диверсификация портфеля часть рисковый часть консервативный 

 
Что за знаки, нельзя было словами написать больше меньше , я чот позабыл больше это влево или вправо)
 
я тоже хочу

можно в личку такое?

