Ударили ли по вам изменения Европейского регулятора? Вы обычно тогуете с плечом больеш 30 или меньше 30?
Торгую в кухне с плечом 10 000 и мне пофиг на эти плечи!
multiplicator:
Торгую в кухне с плечом 10 000 и мне пофиг на эти плечи!
у меня плечо 500
Правильные пацаны плечом меньше 500 не торгуют.
Торгую в кухне с плечом 10 000 и мне пофиг на эти плечи!
Когда ваша контора склеится то уже реально пофиг будет ))
А вообще желательно добавить вариант и больше 30 и меньше 30 одновременно, диверсификация портфеля часть рисковый часть консервативный
Что за знаки, нельзя было словами написать больше меньше , я чот позабыл больше это влево или вправо)
Торгую в кухне с плечом 10 000 и мне пофиг на эти плечи!
я тоже хочу
можно в личку такое?
