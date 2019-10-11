Помогите с кодом для отправки уведомлений на телеграм - страница 4

Новый комментарий
 
tyup:

Print(EnumToString(Period())); в mt4 не компилируется т.к  period возвращает int

Никому больше не рассказывай, ага...


 
Artyom Trishkin:
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?
Artyom Trishkin:
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?

мне прям стыдно, что в 2 строчки накатал

 
Artyom Trishkin:
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?

Я так делаю, много строк, зато выход красивый:

void OnTick()
 {
  SendNotification(Symbol()+": "+sTF(Period())+"= Crossed Up");
 }
//--------------------
string sTF(int tf) {
   switch(tf)
    {
      case 1: return("M1");
      case 5: return("M5");
      case 15: return("M15");
      case 30: return("M30");
      case 60: return("H1");
      case 240: return("H4");
      case 1440: return("D1");
      case 10080: return("W1");
      case 43200: return("MN1");
      
      case 2: return("M2");
      case 3: return("M3");
      case 4: return("M4");      
      case 6: return("M6");
      case 10: return("M10");
      case 12: return("M12");
      case 20: return("M20");
      case 16385: return("H1");
      case 16386: return("H2");
      case 16387: return("H3");
      case 16388: return("H4");
      case 16390: return("H6");
      case 16392: return("H8");
      case 16396: return("H12");
      case 16408: return("D1");
      case 32769: return("W1");
      case 49153: return("MN1");      
      default: return("PERIOD_CURRENT");
    }
 }
 
Alexey Viktorov:

Никому больше не рассказывай, ага...


Налетели, посрамили. Всем удачи.

 
tyup:

Налетели, посрамили. Всем удачи.

Да ладно... почти у всех бывает...

 
Vitaly Muzichenko:

Я так делаю, много строк, зато выход красивый:

Теперь буду делать так)

Print(StringSubstr(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period()),7));


 
Vitaly Muzichenko:

Теперь буду делать так)


Давно так делаю. Но лучше в OnInit()
 
Artyom Trishkin:
Давно так делаю. Но лучше в OnInit()

Я только что это сделал, ранее использовал функцию преобразования почему-то. Это в алерте, так что много ресурсов не съест)

 
Andrey777:

Есть индикатор МТ4 в который нужно дописать отправку уведомлений на телеграм, вот что добавил, но уведомления не приходят, что я не правильно сделал?


Данный скрипт уведомления отправляет


Ставлю все как на картинке, не работает... VPN стоит ошибок нет (((( 

1234
Новый комментарий