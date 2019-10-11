Помогите с кодом для отправки уведомлений на телеграм - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Print(EnumToString(Period())); в mt4 не компилируется т.к period возвращает int
Никому больше не рассказывай, ага...
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?
мне прям стыдно, что в 2 строчки накатал
Print(EnumToString((ENUM_TIMEFRAMES)Period())); Разве так не работает?
Я так делаю, много строк, зато выход красивый:
Никому больше не рассказывай, ага...
Налетели, посрамили. Всем удачи.
Налетели, посрамили. Всем удачи.
Да ладно... почти у всех бывает...
Я так делаю, много строк, зато выход красивый:
Теперь буду делать так)
Теперь буду делать так)
Давно так делаю. Но лучше в OnInit()
Я только что это сделал, ранее использовал функцию преобразования почему-то. Это в алерте, так что много ресурсов не съест)
Есть индикатор МТ4 в который нужно дописать отправку уведомлений на телеграм, вот что добавил, но уведомления не приходят, что я не правильно сделал?
Данный скрипт уведомления отправляет
Ставлю все как на картинке, не работает... VPN стоит ошибок нет ((((