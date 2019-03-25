Вопрос о подписке
Почему подписка не разрешена на ***?
Потому что некоторые не умеют читать:
Тогда объясните, что означает провайдер ожидает регистрации продавцом
Это означает, что провайдер ждёт когда ему выдадут статус "Продавец": только пользователь mql5.community в статусе "Продавец" имеет право продавать на mql5.com.
Добрый день,
подскажите о моем статусе присвоения продавца сигналов?
Когда пройдет эта выдача статуса, т.к. пришлось несколько раз подгружать фото для верификации, а обратной связи нет, на каком сейчас этапе согласования?
верификация идёт в автоматическом режиме. Никто в ручную там ничего не делает. Пользуйтесь поиском по форуму. Тут уже много раз об этом говорилось.
Подскажите, когда будет изменен статус на Подписка разрешена, просадка на сегодня минимальна, показатели стабильны?
Vladimir Karputov, 2019.03.15 12:30
Так я и не могу продавать сигналы, потому как стоит этот статус, условия выполнены по корректировке счета, а когда выдадите модераторы статус продавца, уже как неделя минула?
Читайте и смотрите сообщения автоматической системы проверки документов.
