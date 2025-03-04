Обсуждение статьи "Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов" - страница 2

Kaijun Wang #:

Извините, этот селектор html css сейчас недоступен?

Я скачал исходный код, но обнаружил, что метод записи не может быть скомпилирован.

MQL5 постоянно меняется, что часто нарушает совместимость с существующими исходными кодами.

Попробуйте этот (прилагается).

WebDataExtractor.mq5  45 kb
 
Исправления мелких ошибок (связанных с атрибутами без значений) и дополнения (отбор родительских элементов по характеристикам дочерних элементов и условие отрицания в атрибутах - оба новшества вне стандарта CSS).
WebDataExtractor.mq5  46 kb
 
и все таки, интересует продолжение на тему парсинга с использованием  XPath
 
MetaQuotes:

Опубликована новая статья Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов:

Автор: Станислав Короткий

Я скачал этот советник и попытался его скомпилировать, а там столько ошибок!



Наверняка я что-то упускаю, что это может быть?!



ОТРЕДАКТИРОВАНО/ОБНОВЛЕНО:

Я выяснил, что он не БЕСПЛАТНЫЙ!!! тогда почему это статья? хороший способ для рекламы?

Конечно, владелец имеет право продавать или публиковать бесплатно, но похоже, что это маркетинговый трюк или я просто делаю какую-то простую вещь смелой?!

 
Учитывая, что за прошедшие годы MQL5 сильно изменился, возможно, приведенный в статье код уже не совсем корректен и нуждается в корректировке.
 
Fernando Carreiro #:
Спасибо Фернандо за ответ, я нашел его для SALE! :)

Причина, по которой он не работает - отсутствие основной части кода, включая классы.

 
Mahdi Ebrahimzadeh #:

Кроме того, код сайта (который обслуживается на фронт-энде), должно быть, тоже изменился.

Что вы пытаетесь извлечь?

 
Mahdi Ebrahimzadeh #:

ОТРЕДАКТИРОВАНО/ОБНОВЛЕНО:

Вы читали статью?

"Если вам нужна помощь в настройке CSS-селекторов для конкретной веб-страницы, вы можете приобрести WebDataExtractor (для MetaTrader 4, для MetaTrader 5) и получить рекомендации в рамках поддержки продукта. Однако наличие исходных кодов позволяет использовать весь функционал и расширять его при необходимости. Это абсолютно бесплатно".

Что касается компиляции - у меня работает без ошибок. Я прикрепляю исходные коды.

WebDataExtractor.zip  24 kb
