Обсуждение статьи "Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов" - страница 2
Извините, этот селектор html css сейчас недоступен?
Я скачал исходный код, но обнаружил, что метод записи не может быть скомпилирован.
MQL5 постоянно меняется, что часто нарушает совместимость с существующими исходными кодами.
Попробуйте этот (прилагается).
Опубликована новая статья Извлечение структурированных данных из HTML-страниц с помощью CSS-селекторов:
Автор: Станислав Короткий
Учитывая, что MQL5 изменился за эти годы, возможно, код, приведенный в статье, уже не совсем валиден и может нуждаться в некоторой корректировке.
Спасибо Фернандо за ответ, я нахожу его на SALE! :)
Причина, по которой он не работает, заключается в том, что основная часть кода, включая классы, отсутствует.
Кроме того, код сайта (который обслуживается на фронт-энде), должно быть, тоже изменился.
Что вы пытаетесь извлечь?
Я скачал этот советник и попытался скомпилировать его, а там столько ошибок!
Наверняка я что-то упускаю, что это может быть?!
ОТРЕДАКТИРОВАНО/ОБНОВЛЕНО:
Я выяснил, что это не БЕСПЛАТНО!!! тогда почему это статья? Хороший способ для рекламы?
Конечно, владелец имеет право продавать или публиковать бесплатно, но похоже, что это маркетинговый трюк, или я просто смело делаю какую-то простую вещь?!
Вы читали статью?
"Если вам нужна помощь в настройке CSS-селекторов для конкретной веб-страницы, вы можете приобрести WebDataExtractor (для MetaTrader 4, для MetaTrader 5) и получить рекомендации в рамках поддержки продукта. Однако наличие исходных кодов позволяет использовать весь функционал и расширять его при необходимости. Это абсолютно бесплатно".
Что касается компиляции - у меня работает без ошибок. Я прикрепляю исходные коды.