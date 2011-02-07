мультивалютные события - страница 3

спасибо (( жаль что нельзя подписаться на валюты, т.е. к обзору рынка. Еще раз спасибо
На Альпари можно, но там история с проблемами и сервер косячно настроен...
 
gisip:

Вряд ли !

А зачем вообще использовать мультивалютный советник?

Кроме двух случаев, это:

Хеджирование сделок на двух валютных парах с коэффициентом корреляции близким к 1(-1).

и участие в Чемпионате.

Или есть еще способы применения мультивалютных советников?

Мультивалютник это не обязательно тот советник, который торгует на нескольких парах. Есть еще, так называемый, кластерный анализ. Например, проводится анализ рыночной ситуации на основе нескольких торговых инструментов, а торговать можно по одному.
 
tmp1204:

Еще хотел спросить насколько корректно все это "дело" будет обстоять с тестером. Тестер понимает, что нужно посылать тики не только по текущему графику?

Будет обстоять хорошо. Тестер будет понимать. Просто нужно дождаться, когда разработчики реализуют эту возможность.
 
Lizar:
Какие ориентировочные сроки реализации этой возможности разработчиком? И какая ситуация на сегодня?
 
tmp1204:
Пока есть только твердое "будем реализовывать". Сроки не оглашены.
 
Lizar:
Неужели так сложно создать функцию _on_tik_event(symbol)?
 
tmp1204:
Не сложно. Возьметесь? :)

Если серьезно, то набросал простенький мультивалютный вариант OnTick(string symbol). Будут поступать все NewTick или NewBar (как захотите)  по символам из окна "Обзор рынка". В понедельник, когда пойдут тики, посмотрю как работает и выложу в Code Base. Возможно придумаю, чтобы это работало в тестере. Внешне эксперт будет выглядеть где-то так:

#property copyright "Copyright 2010, Lizar"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar"
#property version   "1.00"

#define  CHART_EVENT_SYMBOL CHARTEVENT_TICK // Задаем тип события для OnTick(string symbol)
#include <OnTick(string symbol).mqh>        // Содержит весь функционал для OnTick(string symbol)

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
   return(0);
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert multi tick function                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(string symbol)
  {
//---
   Print("Новый тик по символу: ",symbol);
  }
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam) 
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
tmp1204:
Смотрите здесь.
 
Lizar:
Отличная реализация мультивалютного режима. Спасибо за поддержку. Буду искать новые проблемы.
 
Мистика или полоумия
---------------------------
Кому интересно:
2 мес. того года думал над темкой арбитража (2 валюты - одну бай другую селл), задумал советник,

появилась лучшая идейка, перешол на МТ4, 2 месяца работал над советником.

Решил написать на МТ5, по ходу работы улучшил и изменил правила,
проверил вроде ничего, Переделал стал более чимпатичен,

А сегодня решил одну идейку проверить (где-то здесь была)
но не обращал внимания, написал советник МТ5 за 1 час,
бам-вот те на - результат ни чего такой (на рис.). Результат
за 2010, 0,10лота, при 10000 начальных, но и мне эт нравиться
для моего первого по новой методе советника так сказать

Но прикол то в другом - в итоге когда проверял код советника,
случайно заметил ошибку в сравнении, и вот те на, уже другой

результат.



123
