пытаюсь загрузить советника на маркет,выдаёт ошибку файл содержит нативный код,хотя я взял его с автоматической ссылки на исправление советника.. - страница 2

Новый комментарий
 
Pavel Valentov:
Скомпилировал советник в строгом режиме


Не "MQL5 Cloud Protector", а F7.

Ошибка ушла.

MQL5 Cloud Protector добавляет наивный код, что логично. 
 
Здравствуйте! Подскажите ,как в коде  советника исправить мануал на английский?
Файлы:
photo5411353962407377475.jpg  302 kb
 
Evgeniia Golovacheva #:
Здравствуйте! Подскажите ,как в коде  советника исправить мануал на английский?

Установить в терминале английский язык


 
Evgeniia Golovacheva #:
Здравствуйте! Подскажите ,как в коде  советника исправить мануал на английский?
А где там "мануал"? 
 
Evgeniia Golovacheva #:
Здравствуйте! Подскажите ,как в коде  советника исправить мануал на английский?

Чуть выше вам написали переключить терминал на английский, но потом перезагрузить терминал.

12
Новый комментарий