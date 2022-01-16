пытаюсь загрузить советника на маркет,выдаёт ошибку файл содержит нативный код,хотя я взял его с автоматической ссылки на исправление советника.. - страница 2
Скомпилировал советник в строгом режиме
Не "MQL5 Cloud Protector", а F7.
Ошибка ушла.
Здравствуйте! Подскажите ,как в коде советника исправить мануал на английский?
Установить в терминале английский язык
Чуть выше вам написали переключить терминал на английский, но потом перезагрузить терминал.