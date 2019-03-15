Как определить причину ошибки 5004? - страница 2
Код отлично работает в скриптах, а не в экспертах или индикаторах.
Сэр, я проверил, что, если я использую значения строк напрямую, файл создается. Но когда я загружаю имена файлов из файла ресурсов, я получаю сообщение об ошибке.
Это - очень важное замечание.
Но Вы говорили, что в скриптах работает?
This is a very important point.
But you said that the script works?
Да, это работает в сценарии. Я могу получить доступ к значениям из файла в эксперте или индикаторе, но не могу использовать его для создания файла. это тайна
Приложите пожалуйста FileNames.txt
И ещё, по коду вижу, что вы массив filenames[] преобразуете в строку и разбиваете результат на строки используя '\n' в качестве разделителя.
Вы уверены, что в файле FileNames.txt используется именно '\n" в качестве переноса, а не "\r\n" ?
Please attach FileNames.txt
And again, by the code, I’m looking at the lines into the string and the result into lines using the separator.
Are you sure that you’re using the fileNames.txt file?
Конечно. Я приложил файл.
Как мне это подтвердить? Я знаю, что я поместил каждое значение в отдельной строке. Следовательно, это должно быть '\ n', иначе разделение будет другим, я думаю.
Например откройте свой файл в программе Notepad++
"joinme_2019.csv\r\njoinme_20191.csv"
То есть, Вы пытаетесь открыть фaйл с именем "joinme_2019.csv\r", а не "joinme_2019.csv"