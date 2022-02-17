Функции подсчета прибыли/убытка - страница 2

Alexey Viktorov #:

И ещё AccountProfit() не считает свопы и комиссии.

Это конечно плохо. А так она прикольная, я вчера с помощью Print выводил в журнал ее работу и сразу понял, что это, что мне надо. А с Profitom() я так и не мог разобраться. Что-то, она как-то там городила, именно с графиком советника, какие-то непонятные заскоки. И по ходу, будут выходные, посижу, найду где эти свопы хранятся, хотя они у брокера по идее, значит, все это должно быть в MarketInfo(), в общем, надо нацелится и собрать себе хорошую функцию. Удачи Вам Алексей. Рад был с Вами пообщаться!
 
Roman Meskhidze:

Коллеги, пишу функции для подсчета прибыли/убытка для советника за сегодня, за период 7 дней и за все время.

Что-то бред считает, укажите на ошибку пожалуйста.

 if (TimeDay(OrderCloseTime()) >= iTime(Symbol(), PERIOD_D1, 6))

А у тебя котировки обновлены на D1 графике?

 
Anton Tiukov #:

А у тебя котировки обновлены на D1 графике?

Интересно, ответит на вопрос?))


forex2030 #:

Интересно, ответит на вопрос?))


должен... зря что ли три года ждал?.. обязательно ответит! ))

 
Aleksandr Volotko #:

должен... зря что ли три года ждал?.. обязательно ответит! ))

Тогда ещё разобрался :)
