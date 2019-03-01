Индикатор купил, Деньги сняли! Немогу скачать для установки в Терминале.

Доброе время Сутток! Кто сталкивался с такой Проблемой? Индикатор куплен, деньги были заморожены неделю, а теперь немогу скачать и установить. Сервесдеск так и не помогли.


авторизация в терминале работает ?

то есть можете например поучаствовать в чате, с терминала на который хотите скачать индикатор??

 

не пробовал!

 

до этого я покупал уже и всё работало.

 
 
Вы запутались в своих аккаунтах.
 

Да вроде нет! Нажимаю на ссылку установить в терминале, а в ответ Тишына.

 

а это простите, как ? мульти-аккаунты некоторым разрешены ??

 
а это простите, как ? мульти-аккаунты некоторым разрешены ??

Так он не верифицирован. Так что вполне возможно у него их не один...

 
я на них Советников тестировал. Центовые аккаунты. Раньше Индикатор отоброжался в Папке "Маркет" теперь нету
 
