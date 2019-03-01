Индикатор купил, Деньги сняли! Немогу скачать для установки в Терминале.
авторизация в терминале работает ?
то есть можете например поучаствовать в чате, с терминала на который хотите скачать индикатор??
не пробовал!
до этого я покупал уже и всё работало.
Вы запутались в своих аккаунтах.
Да вроде нет! Нажимаю на ссылку установить в терминале, а в ответ Тишына.
а это простите, как ? мульти-аккаунты некоторым разрешены ??
Maxim Kuznetsov:
Так он не верифицирован. Так что вполне возможно у него их не один...
я на них Советников тестировал. Центовые аккаунты. Раньше Индикатор отоброжался в Папке "Маркет" теперь нету
Доброе время Сутток! Кто сталкивался с такой Проблемой? Индикатор куплен, деньги были заморожены неделю, а теперь немогу скачать и установить. Сервесдеск так и не помогли.
Решение найдено:
Индикатор купил, Деньги сняли! Немогу скачать для установки в Терминале.
Terraner, 2019.02.28 22:37Проблема найдена! Мой косяк, я был в Терминале под другим Именем зарегестрирован. Тему закрываю!