Почему не правильно отображаются ордера?
Почему то при тестировании эксперта с отложенными ордерами позиции на графике не правильно отображаются. Раньше такого не было.
Andrey Alehin:
Спред наверное, не?
Andrey Alehin:
Скорость тестирования ставьте максимум минус два шага (то есть на максимальной скорости рисоваться вообще ничего не должно).
Вот эта конструкция.
TESTOVYI.mq5 6 kb
Протестированна на 100% тиковых данных
Проверьте если не сложно.
Режим без визуализации.
Есть хорошие спецы которые знают все тонкости МТ5?
Уточняю данные для воспроизведения.
2019.02.27 14:00:44.258 MetaTrader 5 x64 build 2007 started (MetaQuotes Software Corp.) 2019.02.27 14:00:44.268 Windows 10 (build 17134) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, Memory: 3864 / 8077 Mb, Disk: 93 / 415 Gb, GMT+2 2019.02.27 14:00:44.268 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Найденная ошибка: значок обозначающий место срабатывания отложенного ордера по цене отображается ПРАВИЛЬНО, но расположен он не на том баре, на котором сработал отложенный ордер, а на баре на котором БЫЛ РАЗМЕЩЁН отложенный ордер.
Это понятно мне. Но вот почему так стало отображаться? Может это связанно с новым билдом?
