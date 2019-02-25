При обращении ко вкладке "маркет" - терминал вылетает

Добрый день.

Помогите разобраться. При обращении ко вкладке "маркет" - терминал вылетает, пробовал во многих брокерах, на чистом терминале, пробовал чистить, удалять, снова устанавливать - не помогает!!

 
Sergey086:

Что пишет во вкладке "Журнал" терминала?

 

В журнале чисто, а вот в логах вот это:

1 14:50:19.318 MQL4 Market: failed to load products (get header failed [12150])

 
Sergey086:

Где журнал? Прикрепите текстовой файл Журнала.

 

Журнал чистый! 

 
Vladimir Karputov:

Файлы:
20190225.log  2 kb
