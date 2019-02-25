При обращении ко вкладке "маркет" - терминал вылетает
Sergey086:
Добрый день.
Помогите разобраться. При обращении ко вкладке "маркет" - терминал вылетает, пробовал во многих брокерах, на чистом терминале, пробовал чистить, удалять, снова устанавливать - не помогает!!
Что пишет во вкладке "Журнал" терминала?
Vladimir Karputov:
Где журнал? Прикрепите текстовой файл Журнала.
Файлы:
20190225.log 2 kb
