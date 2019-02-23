Полезные функции для MQL-4. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это что?
А так не проще
Может и проще. Надо бы попробовать.
Функция WriteFile() - делает записи в отдельный файл.
Кому то может пригодиться готовый блок, чтобы не писать свой. )
Итак первые две функции. Ловите!
Присоединяясь к предыдущему оратору... может, лучше не, а?
Функция WriteFile() - делает записи в отдельный файл.
Кому то может пригодиться готовый блок, чтобы не писать свой. )
прекращай
прекращай
Та да, сча набросают кодов, от которых будет в шорохе не только терминал, но и весь Майкрософт =)