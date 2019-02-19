Как заказать робота или советник.

как сделать заказ ?
 
alik-alik:
как сделать заказ ?


https://www.mql5.com/ru/job

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Готовый рабочий эксперт, нужно исправить-доработать пару багов по ТЗ в логике алгоритма. Ограничить поиск входа в сделку. Сейчас работает условие - пока не выставит ордер. Нужно изменить на определенное количество баров или до противоположного сигнала. Кто сможет написать торгового робота для олимп трейд на основе стратегии на мт 4,чтобы он...
