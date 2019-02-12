Считается ли это нормальным?

Новый комментарий
 

А именно - закидывать Маркет одинаковыми продуктами, пусть даже с разными настройками?


 
Evgeniy Zhdan:

А именно - закидывать Маркет одинаковыми продуктами, пусть даже с разными настройками?


Видимо это норма,  маркет не модерируеться.

Такие штуки, спам, и взаимные отзывы это норма.

 

Маловато, всего то 60% витрины занято одним и тем же продуктом

;)

 
Renat Akhtyamov:

Маловато, всего то 60% витрины занято одним и тем же продуктом

;)

до рекорда далеко

не будем показывать пальцем, но некоторые (ныне)модераторы занимали и по 100%..

:-)

PS/ в реальности это старая недоработка движка - новые продукты вываливаются пачками в порядке проверки, без перемешиваний и прочего. Заспамить маркер новшествами можно, но только какой смысл ?

 
Renat Akhtyamov:

Маловато, всего то 60% витрины занято одним и тем же продуктом

;)

Далеко не 60, на уровне стат  погрешности, не более.

 
Evgeny Belyaev:

Далеко не 60, на уровне стат  погрешности, не более.

считаем


[Удален]  

Последний крик души автора, перед тем как пойти повеситься от безысходности и своей тупизны

 
Maxim Dmitrievsky:
Последний крик души автора, перед тем как пойти повеситься от безысходности и своей тупизны

может парень голодает, думает, может кто хоть копеечку закинет.

со всяким может случиться.

[Удален]  
Denis Sartakov:

может парень голодает, думает, может кто хоть копеечку закинет.

со всяким может случиться.

здесь не фонд для помощи голодающим, по моему

 
Maxim Dmitrievsky:

здесь не фонд для помощи голодающим, по моему

Почему? вон сколько голодающих:

https://www.mql5.com/ru/forum/63020

https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page94

Напишу бесплатно mql4 советник
Напишу бесплатно mql4 советник
  • 2015.08.18
  • www.mql5.com
Напишу бесплатно mql4 советник.
 
Maxim Dmitrievsky:

здесь не фонд для помощи голодающим, по моему

ну, это не по христиански, Христос завещал помогать всем страждующим...

12
Новый комментарий