Считается ли это нормальным?
А именно - закидывать Маркет одинаковыми продуктами, пусть даже с разными настройками?
Видимо это норма, маркет не модерируеться.
Такие штуки, спам, и взаимные отзывы это норма.
Маловато, всего то 60% витрины занято одним и тем же продуктом
;)
до рекорда далеко
не будем показывать пальцем, но некоторые (ныне)модераторы занимали и по 100%..
:-)
PS/ в реальности это старая недоработка движка - новые продукты вываливаются пачками в порядке проверки, без перемешиваний и прочего. Заспамить маркер новшествами можно, но только какой смысл ?
Далеко не 60, на уровне стат погрешности, не более.
считаем
Последний крик души автора, перед тем как пойти повеситься от безысходности и своей тупизны
может парень голодает, думает, может кто хоть копеечку закинет.
со всяким может случиться.
здесь не фонд для помощи голодающим, по моему
Почему? вон сколько голодающих:
https://www.mql5.com/ru/forum/63020
https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page94
ну, это не по христиански, Христос завещал помогать всем страждующим...
