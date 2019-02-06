Глюк с подсчётом прибыли

По финансовым показателям прирост на сигнале Greenlineprofit должен быть больше 600%. Отображается 63%.

Что за глюк?

Oilolimp147:

Внимательно смотрите на прирост по месяцам:

За январь прирост серый. Значит или риски были запредельные или прибыль была набрана очень быстро. В общем были огромные риски для подписчиков.

