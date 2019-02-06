Глюк с подсчётом прибыли
Oilolimp147:
По финансовым показателям прирост на сигнале Greenlineprofit должен быть больше 600%. Отображается 63%.
Что за глюк?
Внимательно смотрите на прирост по месяцам:
За январь прирост серый. Значит или риски были запредельные или прибыль была набрана очень быстро. В общем были огромные риски для подписчиков.
