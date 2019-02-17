Нужна помощь в создании АТС на базе индикатора YangTrader (АТС не открывает позиции, ошибок при компиляции нет)
Это же самый обычный стохастик с периодом 34, замедлением 1 и сигнальной LWMA периода 8, рисуется только сигнальная. В кодобазе стотыщ сов на стохастике, попробуйте их.
Нашел и посмотрел предложенную Вами АТС. Идея похожа, но смысл немного не тот.
Допилите условия входа в сделку в соответствие со своей стратегией, дел-то на 2 минуты.
Смысл в том, что YangTrader - это формула стохастика в чистом виде. Вы год тестировали стохастик с нестандартными настройками, только и всего.
Допилите условия входа в сделку в соответствие со своей стратегией, дел-то на 2 минуты.
Смысл в том, что YangTrader - это формула стохастика в чистом виде. Вы год тестировали стохастик с нестандартными настройками, только и всего.
Извините, но может, что то я не понимаю, но если АТС основан на стохастике, то там формируют 3 параметра.
sto_main_curr = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_MAIN ,0); sto_sign_curr = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_SIGNAL ,0); sto_main_prev1 = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_MAIN ,1); sto_sign_prev1 = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_SIGNAL ,1); sto_main_prev2 = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_MAIN ,2); sto_sign_prev2 = iStochastic (Symbol() ,PERIOD_CURRENT ,k_period ,d_period ,slowing ,ma_method ,price_field ,MODE_SIGNAL ,2);
У меня же АТС "ближе" к Демакеру (который встроен в мт4 по умолчанию).
Это мой 2 советник который основан на осцилляторах. Условие входа вот такое
if(CountSell()==0 && HHV>LevelSell && LLV>LevelSell)// открытие продаж { ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lots,Bid,Slippage,0,0,"ATR for YangTrader",Magic,0,clrNONE); }
Закрытие позиции происходит вот так
if(CountSell()>0 && HHV<LevelBuy && LLV<LevelBuy)// закрытие продаж { for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==true) { if(OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_SELL) if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,clrNONE)) Print("Ошибка открытия ордера на покупку !"); } } }
То есть позиция закрывается и открывается автоматически противоположная сделка. В АТС нет стопа и тейка.
Дело в том, что структура данной АТС, уже мною отработана и она работоспособна (был создана работоспособная АТС на базе Демарка). В выше представленном мною коде (АТС на основе индикатора YangTrader) есть логическая ошибка, которую я не могу увидеть. По причине того, что при компиляции советника, ошибок и предупреждений нет.
Извините, но может, что то я не понимаю, но если АТС основан на стохастике, то там формируют 3 параметра.
У меня же АТС "ближе" к Демакеру (который встроен в мт4 по умолчанию).
Это мой 2 советник который основан на осцилляторах. Условие входа вот такое
Закрытие позиции происходит вот так
То есть позиция закрывается и открывается автоматически противоположная сделка. В АТС нет стопа и тейка.
Дело в том, что структура данной АТС, уже мною отработана и она работоспособна (был создана работоспособная АТС на базе Демарка). В выше представленном мною коде (АТС на основе индикатора YangTrader) есть логическая ошибка, которую я не могу увидеть. По причине того, что при компиляции советника, ошибок и предупреждений нет.
Тут две логические ошибки.
Во-1, как я сказал выше, янгтрейдер - это сигнальная стохастика, т.е. вызов с такими параметрами (по умолчанию для янгтрейдера):
iStochastic(NULL, 0, 34, 8, 1, MODE_LWMA, 0, MODE_SIGNAL, nBar);
где nBar - требуемый бар.
Поместите на график стохастик с такими настройками и попробуйте найти разницу:
Во-2, смотрите, что вы делаете.
if (HHV > LevelSell && LLV > LevelSell) - вы берёте highest high и lowest low баров за период TimeWindow и сравниваете их со значениями уровней индикатора. Наверное, вы хотели сравнивать значения индикатора.
Сам индюк написан безобразно, он на каждом тике пересчитывает все значения. Уберите его код из совы и замените на этот вызов стохастика.
Извините, но может, что то я не понимаю, но если АТС основан на стохастике, то там формируют 3 параметра.
У меня же АТС "ближе" к Демакеру (который встроен в мт4 по умолчанию).
Это мой 2 советник который основан на осцилляторах. Условие входа вот такое
Закрытие позиции происходит вот так
То есть позиция закрывается и открывается автоматически противоположная сделка. В АТС нет стопа и тейка.
Дело в том, что структура данной АТС, уже мною отработана и она работоспособна (был создана работоспособная АТС на базе Демарка). В выше представленном мною коде (АТС на основе индикатора YangTrader) есть логическая ошибка, которую я не могу увидеть. По причине того, что при компиляции советника, ошибок и предупреждений нет.
Зачем вы, весь код индикатора засунули в советник
достаточно
double YangTrader=iCustom(NULL,0,"YangTrader",0,1);
Тут две логические ошибки.
Во-1, как я сказал выше, янгтрейдер - это сигнальная стохастика, т.е. вызов с такими параметрами (по умолчанию для янгтрейдера):
где nBar - требуемый бар.
Поместите на график стохастик с такими настройками и попробуйте найти разницу:
Во-2, смотрите, что вы делаете.
if (HHV > LevelSell && LLV > LevelSell) - вы берёте highest high и lowest low баров за период TimeWindow и сравниваете их со значениями уровней индикатора. Наверное, вы хотели сравнивать значения индикатора.
Сам индюк написан безобразно, он на каждом тике пересчитывает все значения. Уберите его код из совы и замените на этот вызов стохастика.
Да, Вы правильно меня поняли (Наверное, вы хотели сравнивать значения индикатора.). Я попробую изменить код.Спасибо.
Зачем вы, весь код индикатора засунули в советник
достаточно
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте уважаемые программисты - трейдеры. Вот уже почти год тестю индикатор YangTrader и очень доволен данным индикатором. Код данного индикатора прикладывается ниже ( автор: yangshu).
Хочу сразу сказать огромное спасибо участникам данного форума, а именно: Alekseu Fedotov, Aleksey Rodionov, Vitaly Muzichenko, за посильную помощь в разборе ошибок в коде MQL4.
Вот решил на основе вышеуказанного индикатора создать АТС. Код советника располагается ниже. Условие открытие позиций, пересечение сигнальной уровней 15,80 с права.
Если не трудно, подскажите пожалуйста, в чём проблема.