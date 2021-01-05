Как называется система , похожая на Ренко? См рис.

В отличие от Ренко, на графике два последовательных кирпича не могут идти друг за другом в виде ряда. Каждый последующий кирпич располагается либо выше, либо ниже предыдущего.

Как называется ситсема на графике, на которой кирпичи могут идти друг за другоом в виде ряда?


 
Lolliuym:

В отличие от Ренко, на графике Ренко

Логично.

 
Есть Renko, есть Kagi, и есть Line Break.
Чтобы их найти в Кодабазе (как индикаторы например) - воспользуйтесь поиском.
 
ренко... но может график свечек не четный, что не поместилось в третьей дорисовали или просто период не стандартный
 
Atas US Range Bar.
 
Sergey Golubev:
Есть Renko, есть Kagi, и есть Line Break.
Чтобы их найти в Кодабазе (как индикаторы например) - воспользуйтесь поиском.

Каждый следующий кирпич всегда либо выше, либо ниже предыдущего. Два идущих друг за другом кирпича не могут располагаться на одном уровне - это суть графика Ренко.

 
Lolliuym:

Каждый следующий кирпич всегда либо выше, либо ниже предыдущего. Два идущих друг за другом кирпича не могут располагаться на одном уровне - это суть графика Ренко.

все правильно, нашел свой Ренко индикатор, не бывает на одном уровне 2-х "кирпичиков Ренко", а "пила" бывает на графике Ренко


 
Igor Makanu:

все правильно, нашел свой Ренко индикатор, не бывает на одном уровне 2-х "кирпичиков Ренко", а "пила" бывает на графике Ренко


Да, верно, но у меня график не соответствует по системе Ренко.

 
Lolliuym:

Да, верно, но у меня график не соответствует по системе Ренко.

ну значит тоже результат... у Вас не Ренко

не хочу гуглить, но помню было название как, что то похожее как " графики трехлинейного прорыва" ? что то было давно видел, погуглите

 
Igor Makanu:

ну значит тоже результат... у Вас не Ренко

не хочу гуглить, но помню было название как, что то похожее как " графики трехлинейного прорыва" ? что то было давно видел, погуглите

Three Line Break - 

 
Sergey Golubev:

Three Line Break - 

Спасибо за подсказкой! У них свечи имеют разную форму по высоте. А у меня на рисунке выглядят свечи, имеющие одинаковую форму по высоте, как кирпич.

