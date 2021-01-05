Как называется система , похожая на Ренко? См рис.
В отличие от Ренко, на графике Ренко
Логично.
Есть Renko, есть Kagi, и есть Line Break.
Чтобы их найти в Кодабазе (как индикаторы например) - воспользуйтесь поиском.
Каждый следующий кирпич всегда либо выше, либо ниже предыдущего. Два идущих друг за другом кирпича не могут располагаться на одном уровне - это суть графика Ренко.
все правильно, нашел свой Ренко индикатор, не бывает на одном уровне 2-х "кирпичиков Ренко", а "пила" бывает на графике Ренко
Да, верно, но у меня график не соответствует по системе Ренко.
ну значит тоже результат... у Вас не Ренко
не хочу гуглить, но помню было название как, что то похожее как " графики трехлинейного прорыва" ? что то было давно видел, погуглите
Three Line Break -
- Three Line Break - indicator for MetaTrader 5
- Three Line Break - indicator for MetaTrader 4
Спасибо за подсказкой! У них свечи имеют разную форму по высоте. А у меня на рисунке выглядят свечи, имеющие одинаковую форму по высоте, как кирпич.
В отличие от Ренко, на графике два последовательных кирпича не могут идти друг за другом в виде ряда. Каждый последующий кирпич располагается либо выше, либо ниже предыдущего.
Как называется ситсема на графике, на которой кирпичи могут идти друг за другоом в виде ряда?