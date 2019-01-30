Разработчикам: Что это значит и почему?
ничего страшного )
Что значит "ничего страшного"???
В одном терминале все совы работают, а в 3-х других такая вот фигня. Это как? Это почему? Это с какого такого бодуна?
подключиться к тебе через тимвивер и посмотреть версии терминалов будет стоить тебе 10$, а можешь это сделать и сам
Сова вам не кукушка. За бесплатно куковать не станет.
Это моя кукушка и куковать должна всегда и там где я ей скажу )))
Смешно...
Значит одичала уже.
Это, конечно прикольно, но всё же. К тому же не одна, а все, что у меня есть...
А что было предпринято для исправления ситуации на тех трёх терминалах? Ничего? А история есть???
А что надо предпринять?
Вот сейчас запустил тест ExpertMAMA из стандартной папки Advisors. Как говорится, картина маслом. В одном терминале работает, в других - нет.
Сразу скажу, у меня из всех терминалов стоят сим.ссылки на все папки типа Experts, Include, Indicators и т.д.. Другими словами всё берётся из одного места. До недавнего времени этот метод прекрасно работал и проблем не было...
Запускаю сову на тест в одном терминале - работает.
Запускаю в другом -