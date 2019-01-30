Разработчикам: Что это значит и почему?

Запускаю сову на тест в одном терминале - работает.

Запускаю в другом -

LN      0       14:52:42.248    Tester  "ARZH_1.01.ex5" 64 bit
FH      2       14:52:42.255    Tester  set mode to math calculations or adjust testing dates
 
ничего страшного )
 
Сова вам не кукушка. За бесплатно куковать не станет.
Fast528:
Что значит "ничего страшного"???

В одном терминале все совы работают, а в 3-х других такая вот фигня. Это как? Это почему? Это с какого такого бодуна?

 
Сергей Таболин:

подключиться к тебе через тимвивер и посмотреть версии терминалов будет стоить тебе 10$, а можешь это сделать и сам

Alexey Viktorov:
Это моя кукушка и куковать должна всегда и там где я ей скажу )))

Fast528:

Смешно...


 
Сергей Таболин:

Значит одичала уже.
Alexey Viktorov:
Это, конечно прикольно, но всё же. К тому же не одна, а все, что у меня есть...

 
Сергей Таболин:

А что было предпринято для исправления ситуации на тех трёх терминалах? Ничего? А история есть???

Alexey Viktorov:

А что надо предпринять?

Вот сейчас запустил тест ExpertMAMA из стандартной папки Advisors. Как говорится, картина маслом. В одном терминале работает, в других - нет.

Сразу скажу, у меня из всех терминалов стоят сим.ссылки на все папки типа Experts, Include, Indicators и т.д.. Другими словами всё берётся из одного места. До недавнего времени этот метод прекрасно работал и проблем не было...

12
