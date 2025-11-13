Индикаторы: Super trend - simple - страница 2

Для МТ4 есть версия?
 
Это фигня перерисовывающаяся - не тратьте время.
 
Dmitriy Skub #:
Nothing in it repaints. Neither the values nor the colors

 
Dmitriy Skub #:
это эквидистант - он не перерисовывается, просто скриншот выбран удачно

полезная штука, если знаешь как выбирать "дистант"

 
Dmitriy Skub #:
не, на 1 баре не рисует, но запаздывает. Лучше всего использовать 2 на разных ТФ и работать только когда оба показывают в одну сторону

 
Использовать его в бэктесте невозможно, поскольку ни буферы не отображаются, ни значения не известны.
 

Я считаю, что это было превосходно!!!


