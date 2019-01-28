Предложение разработчикам. Добавить возможность тестирования с нулевым спредом.

Иногда тестируешь систему. И получается кривая прибыли, которая идет вниз. И тут не понятно. Это система работает в другом направлении, или это "слив по спреду".

Приходится "переворачивать систему". Все байки заменять селлками в эксперте. И тестировать по новому.

А если бы была возможность тестирования со спредом 0, то сразу можно было бы выяснить, слив по спреду или работа системы в противоположную сторону.
 
Поставьте руками спред "0" и тестируйте, эта опция есть с 2005 года точно

 
Поставьте руками спред "0" и тестируйте, эта опция есть с 2005 года точно

я пробовал. тестирует с текущим спредом.

 
я пробовал. тестирует с текущим спредом.

Да, действительно, начинается с 1, при установке 0.9 = использует текущий. Ну всё-равно ничего уже в мт4 не добавят

 
лучше добавить отрицательный спред - "советников" в маркете резко прибавится ;-)
 
лучше добавить отрицательный спред - "советников" в маркете резко прибавится ;-)
при чем тут маркет?)

главное же предназначение тестера - чтобы трейдер для себя тестировал.
 
лучше добавить отрицательный спред - "советников" в маркете резко прибавится ;-)
и сейчас есть брокеры, у которых иногда появляются нулевые спреды.
 
и сейчас есть брокеры, у которых иногда появляются нулевые спреды.

Да, но там комиссия, в итоге расход уже не нулевой

 
takemyspread не помогает?
Добавьте это в код любого советника который тестируете, запустите тест со спредом 1.

double OnTester() {
   int ii;
   double spread_add   = 0;
   double total_profit = 0;
   for(ii=OrdersHistoryTotal()-1;ii>=0;ii--) if(OrderSelect(ii,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) {
      total_profit += OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission();
      spread_add += OrderLots();
      }
   spread_add *= SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
   total_profit += spread_add;
   return(NormalizeDouble(total_profit,2));
   }

далее в журнале после тесте посмотрите на надпись OnTester returns:, она будет вторая с конца.
там результат работы советника с нулевым спредом. 

Если в советнике не используется тралл/без убыток/любое другое закрытие с учетом цены Ask, то результат будет достоверным.

P.S. по желанию можете удалить + OrderSwap() если хотите убрать еще и своп. На счет комиссии, не помню, она считается в тестере?!?

 
Добавьте это в код любого советника который тестируете, запустите тест со спредом 1.

далее в журнале после тесте посмотрите на надпись OnTester returns:, она будет вторая с конца.
там результат работы советника с нулевым спредом. 

по желанию можете удалить + OrderSwap() если хотите убрать еще и своп.
на счет комиссии не помню, она считается в тестере?!?
хотелось бы кривую эквити смотреть
