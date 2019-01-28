Предложение разработчикам. Добавить возможность тестирования с нулевым спредом.
Иногда тестируешь систему. И получается кривая прибыли, которая идет вниз. И тут не понятно. Это система работает в другом направлении, или это "слив по спреду".
Приходится "переворачивать систему". Все байки заменять селлками в эксперте. И тестировать по новому.
А если бы была возможность тестирования со спредом 0, то сразу можно было бы выяснить, слив по спреду или работа системы в противоположную сторону.
Поставьте руками спред "0" и тестируйте, эта опция есть с 2005 года точно
я пробовал. тестирует с текущим спредом.
Да, действительно, начинается с 1, при установке 0.9 = использует текущий. Ну всё-равно ничего уже в мт4 не добавят
лучше добавить отрицательный спред - "советников" в маркете резко прибавится ;-)
главное же предназначение тестера - чтобы трейдер для себя тестировал.
лучше добавить отрицательный спред - "советников" в маркете резко прибавится ;-)
и сейчас есть брокеры, у которых иногда появляются нулевые спреды.
Да, но там комиссия, в итоге расход уже не нулевой
Добавьте это в код любого советника который тестируете, запустите тест со спредом 1.
double OnTester() { int ii; double spread_add = 0; double total_profit = 0; for(ii=OrdersHistoryTotal()-1;ii>=0;ii--) if(OrderSelect(ii,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) { total_profit += OrderProfit() + OrderSwap() + OrderCommission(); spread_add += OrderLots(); } spread_add *= SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE); total_profit += spread_add; return(NormalizeDouble(total_profit,2)); }
далее в журнале после тесте посмотрите на надпись OnTester returns:, она будет вторая с конца.
там результат работы советника с нулевым спредом.
Если в советнике не используется тралл/без убыток/любое другое закрытие с учетом цены Ask, то результат будет достоверным.
P.S. по желанию можете удалить + OrderSwap() если хотите убрать еще и своп. На счет комиссии, не помню, она считается в тестере?!?
