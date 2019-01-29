Ошибки в программе , путаница со знаками 3,4,5 digits
Уважаемые господа!
Кто сможет подправить программу мт4, есть ошибки:
1. некорректно работает строка 169 для 4 знаковых котировок GBPDKK, AUDNOK и др.(умножает на dig=5), на 4 не получается
2. В строках 205-272 нужно , чтобы в ордерах где SL перенесен выше/ниже цены открытия ордера, подсчитывать сумму
фактической, зафиксированной прибыли в валюте депо (в пипсах получается правильно).
3. стоимость пунктов в строках 232,261 считает неправильно.
4. исправить предупреждения:
--return value of 'OrderSelect' should be checked inform.mq4 36 7
--possible use of uninitialized variable 'op' inform.mq4 71 13
--possible loss of data due to type conversion inform.mq4 324 13