DRAW_COLOR_LINE и DRAW_LINE проблемы со стрелками. - страница 2
Я хочу, чтобы индикатор показывал график как с DRAW_LINE. Я хочу иметь тот же эффект с DRAW_COLOR_LINE.
Библиотека отлично работает с DRAW_LINE, как я уже говорил. Проблема возникает, когда я меняю DRAW_LINE на DRAW_COLOR_LINE.
Следовательно, единственное, чего я хочу - это получить тот же эффект с DRAW_COLOR_LINE, что и с DRAW_LINE.
Это я понял, а с алгоритмом индикатора, видимо придётся разбираться самому, пообещал ведь.
I understand that with the indicator algorithm. Well, have to figure it out. He promised after all.
Танк, сэр. Я благодарен. Меня смущает, почему это происходит даже после стольких изменений в индикаторе. Почему работа с DRAW_LINE дает результат, а не DRAW_COLOR_LINE.
Индикатор с DRAW_LINE тоже не работает.
Видимо вам придётся объяснять алгоритм словами.
The indicator with DRAW_LINE does not work either.
Apparently you have to explain the algorithm in words.
Сэр, пожалуйста, позвольте мне объяснить еще раз. Я пытаюсь сделать это.
Это то, что я получаю с DRAW_LINE. Я хочу достичь и с DRAW_COLOR_LINE:
Теперь вы видите, что я получаю с DRAW_COLOR_LINE, даже после нескольких попыток:
Я хочу получить тот же результат с DRAW_COLOR_LINE, что и с DRAW_LINE.
Надеюсь, это поможет. Я попробовал и скомпилировал снова.
Сэр, пожалуйста, помогите мне.
И так, по-порядку:
и так по всем PlotIndexSet***
При первом запуске обязательно обнулить буферы
И обязательно обнулять значение буфера если оно не должно отображаться.и наоборот если в буфер Sell заносим значение 1.0 то буфер Buy должен быть равен 0.0
Так-же с другой парой буферов
Тогда в тестере получается такая картинка
Остаётся только назначить цвет линии индикатора. Но это уже самостоятельно делайте.
And so, in order:
and so on all PlotIndexSet ***
When you first start
It should not be displayed.Buy it should be set to 1.0, then buy it should be 0.0
Also with a different pair of buffers.
Then the tester gets such a picture.
It remains the line of the indicator line. But do it yourself.
Ох .. Это потрясающе, сэр. Это было действительно полезно. Спасибо. Я не могу объяснить, как я перегружен. Большое спасибо, сэр.
