Добро пожаловать на MQL5.com! - страница 2

[Удален]  

Последний!

Проверка связи: раз, раз, раз (стучу по микрофону) ..... вроде работает.

 

Всем привет.

Rosh! А когда планируется упомянутый учебник по 5-ке?

 
Процесс написания учебника достаточно творческий и планировать время вряд ли получится. Кроме того, сам язык MQL5 также продолжает развиваться. Мы надеемся, опубликовать его в следующем году.
 

Поздравляю компанию MetaQuotes Software Corp. с выходом в свет долгожданного ресурса mql5.com !

Если ничего не помешает, летом 2010 г. Работа уже началась.
 
Если можно, то пожелание сделать учебник более "примерным" чем просто расширенная перепись доков.

На сей раз доки сами неплохо документированы, сорри за туфтологию...

 

С-4 по вашему распоряжению прибыл!

Нашел первый небольшой баг (скорее даже недоработку) . В верхнем правом углу у зологиненного пользователя отсутствует отсутствует название его ника (трудно сориентироваться залогинен ты или нет). 

 

 

 

Нашел еще один глюк. Если зайти в окно смены аватарки и нажать кнопку "отмена", содержимое окна исчезнет, а само окно не пропадет!

 

 

 
Прибыл.
[Удален]  
Так задумано. Используйте всплывающую подсказку над "Профиль"
