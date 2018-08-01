Добро пожаловать на MQL5.com! - страница 2
Последний!
Проверка связи: раз, раз, раз (стучу по микрофону) ..... вроде работает.
Всем привет.
Rosh! А когда планируется упомянутый учебник по 5-ке?
Поздравляю компанию MetaQuotes Software Corp. с выходом в свет долгожданного ресурса mql5.com !
Всем привет.
Rosh! А когда планируется упомянутый учебник по 5-ке?
Если ничего не помешает, летом 2010 г. Работа уже началась.
Если можно, то пожелание сделать учебник более "примерным" чем просто расширенная перепись доков.
На сей раз доки сами неплохо документированы, сорри за туфтологию...
С-4 по вашему распоряжению прибыл!
Нашел первый небольшой баг (скорее даже недоработку) . В верхнем правом углу у зологиненного пользователя отсутствует отсутствует название его ника (трудно сориентироваться залогинен ты или нет).
Нашел еще один глюк. Если зайти в окно смены аватарки и нажать кнопку "отмена", содержимое окна исчезнет, а само окно не пропадет!
С-4 по вашему распоряжению прибыл!
