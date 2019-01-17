Что за ресурс?
Наткнулся на ресурс который открылся на днях:***
Имеет ли этот сайт какое-то отношение к официальному?
Вы находитесь и пишите НА ОФИЦИАЛЬНОМ ресурсе. Также обратите внимание на "https" в строке адреса официального ресурса.
Не имеет.
Также обратите внимание на "https" в строке адреса официального ресурса.
А причем тут https ?
А причем тут https ?
Как бы проще сказать ... https - это протокол защиты.
Ну да, ну это совершенно не значит, что если https то официальный ресурс, для любого сайта можно поставить https, www или https://www По этому все равно нужно быть осторожней если уже речь идет об официальном и не официальном ресурсе, это не показатель.
я себе на сайт поставил просто https и http но по умолчанию идет https
А в строке адреса зелёненький замочек есть?
Все есть, без обмана =)
Протокол защиты нужен только на тех сайтах где есть работа с приватным контентом, таким как регистрация и авторизация. На том сайте подобного нет, по этому и шифрование применять бессмысленно.
а еще без SSL хром показывает восклицательный знак и говорит о том, что данные с этого сайта могут быть украдены
А еще Гугла и ЯД такие сайты давным-давно в поиске банят. Сейчас сайт без SSL - это как выйти на улицу без штанов и труселей, неприлично )
