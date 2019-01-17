Что за ресурс?

Наткнулся на ресурс который открылся на днях:***

Имеет ли этот сайт какое-то отношение к официальному?

 
Francuz:

Вы находитесь и пишите НА ОФИЦИАЛЬНОМ ресурсе. Также обратите внимание на "https" в строке адреса официального ресурса.

 
Francuz:

Не имеет.

 
Vladimir Karputov:

Также обратите внимание на "https" в строке адреса официального ресурса.

А причем тут https ?

 
Aleksey Rodionov:

А причем тут https ?

Как бы проще сказать ... https - это протокол защиты.

 
Vladimir Karputov:

Как бы проще сказать ... https - это протокол защиты.

Ну да, ну это совершенно не значит, что если https то официальный ресурс, для любого сайта можно поставить https, www или https://www По этому все равно нужно быть осторожней если уже речь идет об официальном и не официальном ресурсе, это не показатель.

я себе на сайт поставил просто https и http но по умолчанию идет https

 
А в строке адреса зелёненький замочек есть?
 
Uladzimir Izerski:
А в строке адреса зелёненький замочек есть?

Все есть, без обмана =)

https

 
Vladimir Karputov:

Как бы проще сказать ... https - это протокол защиты.

Протокол защиты нужен только на тех сайтах где есть работа с приватным контентом, таким как регистрация и авторизация. На том сайте подобного нет, по этому и шифрование применять бессмысленно.

 
Francuz:

Протокол защиты нужен только на тех сайтах где есть работа с приватным контентом, таким как регистрация и авторизация. На том сайте подобного нет, по этому и шифрование применять бессмысленно.


а еще без SSL хром показывает восклицательный знак и говорит о том, что данные с этого сайта могут быть украдены

 
Vladislav Andruschenko:


а еще без SSL хром показывает восклицательный знак и говорит о том, что данные с этого сайта могут быть украдены

А еще Гугла и ЯД такие сайты давным-давно в поиске банят. Сейчас сайт без SSL - это как выйти на улицу без штанов и труселей, неприлично )

