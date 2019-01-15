На какой сигнал быстрее всего подпишутся и какие параметры должны быть у идеального сигнала?
Хотел услышать мнение от профессионалов, кто уже давно продает сигналы.
Поделитесь опытом, и , если можно, оставляйте комментарии со ссылками на ваши сигналы о которых вы пишите.
Интересуют советы по действующим сигналам, чтобы можно было посмотреть и "пощупать".
Вы вообще читали правила ресурса? В частности о запрете рекламы.
Вы вообще читали правила ресурса? В частности о запрете рекламы.
Конечно, читал. Насколько помню, там речь была о прямой рекламе, то есть если я сам буду себя рекламировать и навязывать свои товары и услуги.
А я хочу узнать мнения продавцов, но чтобы было понятно, о каком сигнале идет речь,поэтому попросил со ссылкой.
Если этого делать нельзя, тогда посоветуйте как правильно написать об этом?
Конечно, читал. Насколько помню, там речь была о прямой рекламе, то есть если я сам буду себя рекламировать и навязывать свои товары и услуги.
А я хочу узнать мнения продавцов, но чтобы было понятно, о каком сигнале идет речь,поэтому попросил со ссылкой.
Если этого делать нельзя, тогда посоветуйте как правильно написать об этом?
Вы предложили продавцам сигналов выкладывать здесь ссылки на их сигналы для обсуждения. Т.е., предложили им нарушить правила ресурса. Никто этого делать не будет.
Просто почитайте правила, почитайте статьи на интересующую вас тему. Поиск на сайте работает.
Конечно, читал. Насколько помню, там речь была о прямой рекламе, то есть если я сам буду себя рекламировать и навязывать свои товары и услуги.
А я хочу узнать мнения продавцов, но чтобы было понятно, о каком сигнале идет речь,поэтому попросил со ссылкой.
Если этого делать нельзя, тогда посоветуйте как правильно написать об этом?
Откройте свой магазин и подойдите к конкурентам, узнать где они берут самый дешёвый товар, ну и чтоб они вам рассказали что нужно для успешной торговли. Как думаете, куда вас пошлют?
Так и здесь, если кто и знает как это сделать - тот не расскажет, а кто не знает - будет лить воду.P.S. Чтоб создавать аналогичные темы - нужно быть дубовым выше пояса.
Хотел услышать мнение от профессионалов, кто уже давно продает сигналы.
Поделитесь опытом, и , если можно, оставляйте комментарии со ссылками на ваши сигналы о которых вы пишите.
Интересуют советы по действующим сигналам, чтобы можно было посмотреть и "пощупать".
А что тут непонятно ? Если на твоем сигнале 100% в месяц при 5% максимального просада в течении года - у тебя от подписчиков просто отбоя не будет.
Ты это хотел услышать ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Хотел услышать мнение от профессионалов, кто уже давно продает сигналы.
Поделитесь опытом, и , если можно, оставляйте комментарии со ссылками на ваши сигналы о которых вы пишите.
Интересуют советы по действующим сигналам, чтобы можно было посмотреть и "пощупать".