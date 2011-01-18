2011.01.18 16:35:31 Network '': scanning network for access points
А что эта запись означает? Зачем сканировать мою сеть?
Что бы украсть у Вас всю ценную информацию и что бы Вы были при этом в курсе...
P.S. сканируются сервера МТ5...
Торговая платформа МетаТрейдер 5 построена по кластерной технологии и включает в себя множество точек доступа (прокси-серверов).
Клиентский терминал самостоятельно выбирает наилучшую точку доступа по скорости и загруженности, что позволяет повысить качество обслуживания.
Список точек доступа можно увидеть по клику в статусной строке:
Спасибо, теперь понятно - но все же мне кажется, что стоит как-то иначе отражать это событие в логе. А то получается не верная ассоциация.
В этом предложении нигде не сказано, что сканируется именно Ваша внутренняя сеть. Вы додумываете это сами...
Я рад что Вы поняли.
