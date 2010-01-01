С новым, 2010 годом !!!

Поздравляю, и желаю главного, здоровья!

(остальное прибудет.. ;)))

И после основательного отдыха продолжать развитие действительно нового продукта мт5.

С которым надеюсь встретить следующий год в реале...


Уррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 







По сугробам амурского края,

Торопливо считая шаги,
Между кедров высоких ступая,
Важно ходит хозяин тайги.

Лапой с веткой еловой играет
Обитателей леса гроза.
Ярким блеском янтарным сияют
Уссурийского тигра глаза.

Все свирепей декабрьская стужа,
В небе зимние звезды горят,

Злая вьюга таежная кружит,

Снежный тигр согревает тигрят.


С новым, 2010 годом !



 
Повторяться оно конечно не совсем хорошо. Хотя стихов хватает. В общем, своими словами.

В общем вчера я желал многим 3000 пипсов в год нормальных. Так пусть они будут 

