С новым, 2010 годом !!!
По сугробам амурского края,Торопливо считая шаги,
Между кедров высоких ступая,
Важно ходит хозяин тайги.
Лапой с веткой еловой играет
Обитателей леса гроза.
Ярким блеском янтарным сияют
Уссурийского тигра глаза.
Все свирепей декабрьская стужа,
В небе зимние звезды горят,
Злая вьюга таежная кружит,
Снежный тигр согревает тигрят.
С новым, 2010 годом !
blef :
Между кедров высоких ступая,
Важно ходит хозяин тайги.
Лапой с веткой еловой играет
Обитателей леса гроза.
Ярким блеском янтарным сияют
Уссурийского тигра глаза.
Все свирепей декабрьская стужа,
В небе зимние звезды горят,
По сугробам амурского края,Торопливо считая шаги,
Между кедров высоких ступая,
Важно ходит хозяин тайги.
Лапой с веткой еловой играет
Обитателей леса гроза.
Ярким блеском янтарным сияют
Уссурийского тигра глаза.
Все свирепей декабрьская стужа,
В небе зимние звезды горят,
Злая вьюга таежная кружит,
Снежный тигр согревает тигрят.
С новым, 2010 годом !
Повторяться оно конечно не совсем хорошо. Хотя стихов хватает. В общем, своими словами.
В общем вчера я желал многим 3000 пипсов в год нормальных. Так пусть они будут
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поздравляю, и желаю главного, здоровья!
(остальное прибудет.. ;)))
И после основательного отдыха продолжать развитие действительно нового продукта мт5.
С которым надеюсь встретить следующий год в реале...
Уррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!