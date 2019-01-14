Четыре знака на графике

Новый комментарий
 

Мне очень трудно читать пятизначную котировку Bid, которую по умолчанию показывает на графике терминал.

Есть ли какой-нибудь индикатор который выводит в окно четыре знака чтобы самому не колхозить?

 
psyman:

Мне очень трудно читать пятизначную котировку Bid, которую по умолчанию показывает на графике терминал.

Есть ли какой-нибудь индикатор который выводит в окно четыре знака чтобы самому не колхозить?

Попробуйте отобразить панель "Торговли в один клик". Может подойдет такое представление цены?


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Четыре знака на графике

Ihor Herasko, 2019.01.10 19:50

Попробуйте отобразить панель "Торговли в один клик". Может подойдет такое представление цены?



Пробовал, развивается косоглазие :-)

Главные события в правой части экрана разворачиваются, а панель находится слева, неудобно.

 
psyman:

Пробовал, развивается косоглазие :-)

Главные события в правой части экрана разворачиваются, а панель находится слева, неудобно.

Тогда три пути:

  1. Поискать в Code Base готовый индикатор представления цен (что-то подобное давно видел, но ссылку, конечно же, не сохранил).
  2. Поискать в Маркете (возможно, даже бесплатный найдется).
  3. Заказать во Фрилансе тот вид, который нужен.

 
Ihor Herasko:

Тогда три пути:

  1. Поискать в Code Base готовый индикатор представления цен (что-то подобное давно видел, но ссылку, конечно же, не сохранил).
  2. Поискать в Маркете (возможно, даже бесплатный найдется).
  3. Заказать во Фрилансе тот вид, который нужен.

А ещё лучше, чтобы разработчики дали возможность сделать выбор в "Настройках", с какой разрядностью показывать котировки! Сейчас пока ещё благо что не 6-ти значные транслируются

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Четыре знака на графике

Vitaly Muzichenko, 2019.01.10 20:19

А ещё лучше, чтобы разработчики дали возможность сделать выбор в "Настройках", с какой разрядностью показывать котировки! Сейчас пока ещё благо что не 6-ти значные транслируются



Тут похоже какие-то давние разборки :-)

Нашел индикатор спреда, переделал его в бид. Оказалось очень просто.

 
psyman:


Тут похоже какие-то давние разборки :-)

Нашел индикатор спреда, переделал его в бид. Оказалось очень просто.

Да речь не в индикаторе, а в стандартных возможностях которых нет. Индикатор не спасёт

Я себе нарисовал сетку, но даже школьник понимает, что это не выход с положения.

Нужна настройка в терминале!


 

=Нужна настройка в терминале!


Такое впечатление что разрабы сами не торгуют, а только реализуют запросы пользователей по своему усмотрению.


Можете сеткой поделиться?

 
psyman:

Такое впечатление что разрабы сами не торгуют, а только реализуют запросы пользователей по своему усмотрению.

да, тут половина разработчиков (если не больше) не отличает процентный пункт от минимального пункта в терминале (

 
Некоторые ДЦ дают торговать на центовых счетах, у них как правило 4-х значные котировки. Можно анализировать на центовом, а торговать уже на 5-ти значном.
Новый комментарий