Четыре знака на графике
Мне очень трудно читать пятизначную котировку Bid, которую по умолчанию показывает на графике терминал.
Есть ли какой-нибудь индикатор который выводит в окно четыре знака чтобы самому не колхозить?
Попробуйте отобразить панель "Торговли в один клик". Может подойдет такое представление цены?
Ihor Herasko, 2019.01.10 19:50
Пробовал, развивается косоглазие :-)
Главные события в правой части экрана разворачиваются, а панель находится слева, неудобно.
Тогда три пути:
- Поискать в Code Base готовый индикатор представления цен (что-то подобное давно видел, но ссылку, конечно же, не сохранил).
- Поискать в Маркете (возможно, даже бесплатный найдется).
- Заказать во Фрилансе тот вид, который нужен.
А ещё лучше, чтобы разработчики дали возможность сделать выбор в "Настройках", с какой разрядностью показывать котировки! Сейчас пока ещё благо что не 6-ти значные транслируются
Vitaly Muzichenko, 2019.01.10 20:19
Тут похоже какие-то давние разборки :-)
Нашел индикатор спреда, переделал его в бид. Оказалось очень просто.
Да речь не в индикаторе, а в стандартных возможностях которых нет. Индикатор не спасёт
Я себе нарисовал сетку, но даже школьник понимает, что это не выход с положения.
Нужна настройка в терминале!
Такое впечатление что разрабы сами не торгуют, а только реализуют запросы пользователей по своему усмотрению.
Можете сеткой поделиться?
да, тут половина разработчиков (если не больше) не отличает процентный пункт от минимального пункта в терминале (
