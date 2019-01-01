Не в состоянии подать заявку на новые проекты | Not able to apply for new projects
в профиле есть сервисдеск, вам туда.
убедитесь что вы прошли верификацию.
убедитесь что вы прошли верификацию.
Nikolay Khrushchev:
в профиле есть сервисдеск, вам туда.
в профиле есть сервисдеск, вам туда.
Вы уверены в этом?
Ilya Malev:
Вы уверены в этом?
Спасибо вам за вашу помощь.
Я написал в службу поддержки.
Thanks you for your help.
I have written to Service Desk.
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Всем привет,
Я фрилансер
Уже более месяца. Я не могу подать заявку на новые проекты в разделе фрилансеров.
Ранее мне удалось заполнить бюджет проекта и дату окончания срока. Но сейчас я не вижу этих опций, когда подаю заявку на новый проект.
Любая помощь будет принята с благодарностью.
Искренне Ваш,
Satyam
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Hello All,
I am a freelancer.
It has over a month now. I am not able to apply for any new projects on the freelance section.
Earlier, I was able to fill in the project budget and the deadline date. But, now, I don't see these options when I go to apply for a new project.
Any help would be greatly appreciated.
Your's Sincerely,
Satyam