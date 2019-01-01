Не в состоянии подать заявку на новые проекты | Not able to apply for new projects

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Всем привет,

Я фрилансер

Уже более месяца. Я не могу подать заявку на новые проекты в разделе фрилансеров.

Ранее мне удалось заполнить бюджет проекта и дату окончания срока. Но сейчас я не вижу этих опций, когда подаю заявку на новый проект.

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Искренне Ваш,

Satyam

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Hello All,

I am a freelancer.

It has over a month now. I am not able to apply for any new projects on the freelance section.

Earlier, I was able to fill in the project budget and the deadline date. But, now, I don't see these options when I go to apply for a new project.

Any help would be greatly appreciated.

Your's Sincerely,

Satyam

[Удален]  
в профиле есть сервисдеск, вам туда.
убедитесь что вы прошли верификацию.
 
Nikolay Khrushchev:
в профиле есть сервисдеск, вам туда.

Вы уверены в этом?


 
Ilya Malev:

Вы уверены в этом?


Спасибо вам за вашу помощь.

Я написал в службу поддержки.


Thanks you for your help.

I have written to Service Desk.

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