Индикаторы: Информация о сделках - страница 2
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Ды так и задумано. Индикатор настраивает фон под себя, но он не помнит какой был фон ранее. Все, что он рисует он за собой чистит, а фон не меняет. Вы можете просто закрывать окно так как в любом случае вместе с этим индикатором никакие другие индикаторы Вы не увидите.
сделано
Добрый день. Почему не показывает сделку на покупку? v16