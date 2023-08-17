Индикаторы: Информация о сделках - страница 2

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Vladimir Khlystov:

Ды так и задумано. Индикатор настраивает фон под себя, но он не помнит какой был фон ранее. Все, что он рисует он за собой чистит, а фон не меняет. Вы можете просто закрывать окно так как в любом случае вместе с этим индикатором никакие другие индикаторы Вы не увидите.

сделано

Файлы:
cm_History_Info_v16.mq4  62 kb
 

Добрый день. Почему не показывает сделку на покупку? v16

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