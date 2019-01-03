ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров - страница 14
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форекс это не спекулятивный рынок, он не интересен забугорным частным трейдерам и абсолютно не прозрачен, если только как тотализатор
а биржа именно под трейдинг заточена, зачем же она еще
Вы удивитесь, но евро, фунт или йена точно такие же спекулятивные активы, как и все остальное. Нет никаких отличий между валютами и другими товарами на бирже. Кроме того, что их рынок децентрализованный и внебиржевой
Сначала нужно дать описание, что подразумевается под словом "пирамида"
пирамида это когда выдаются деньги за чсёт вновь прибывших
нпрпимер
наш пенсионый фонд пирамида поэтому и недают названия что он подпадает
блин почти все секреты дц раскрыл
Ну, всем желающим они известны, кроме тех, кто предпочитает питаться иллюзиями.)
Но хорошо, что вы это изложили. Однако, ребята сильно сопротивляются и не больно хотят видеть реальность.)
Ну, всем желающим они известны, кроме тех, кто предпочитает питаться иллюзиями.)
Но хорошо, что вы это изложили. Однако, ребята сильно сопротивляются и не больно хотят видеть реальность.)
да и правда что.. сотру лучше ) у меня нет никакой миссии по этому поводу
Это было ожидаемо. Торги на валютной бирже должны вестись через ММВБ. Доступ к ней необходимо получать либо напрямую, либо через настоящих брокеров, а не через ДЦ, которые назвали себя брокерами.
На валютной бирже можно только менять одну валюту на другую. Зарабатывать на разнице курсов, особенно на коротких сделках, на валютной бирже нельзя в принципе. Поэтому форекс и биржа - совершенно разные вещи. Рынок форекс существует не зависимо от биржи и он абсолютно законен. Перечисленных дилеров лишили лицензий из-за липовой отчётности: договор заключался с офшорными компаниями, а компании - владельцы лицензий вообще не проводили через себя ни одной сделки.
форекс это не спекулятивный рынок, он не интересен забугорным частным трейдерам и абсолютно не прозрачен, если только как тотализатор
а биржа именно под трейдинг заточена, зачем же она еще
Биржа ни под что не заточена. Там много секций и все они имеют разные задачи. Валютная секция предназначена для обмена валют. Например, вы можете обменять рубли на доллары, а затем доллары обратно на рубли. Но вы никогда не сможете на бирже заработать на падении курса иены к мексиканскому песо. Разницу улавливаете? Что касается спекуляций, то есть для этого срочная секция, где торгуются фьючерсы и опционы. А вот форекс это внебиржевой межбанковский рынок и на нём банки торгуют между собой. Дилинговые конторы получают котировки с этого рынка и предоставляют их своим клиентам, которые по сути делают ставки на рост или падение пары. Это не что иное как разновидность беттинга.
Биржа ни под что не заточена. Там много секций и все они имеют разные задачи. Валютная секция предназначена для обмена валют. Например, вы можете обменять рубли на доллары, а затем доллары обратно на рубли. Но вы никогда не сможете на бирже заработать на падении курса иены к мексиканскому песо. Разницу улавливаете? Что касается спекуляций, то есть для этого срочная секция, где торгуются фьючерсы и опционы. А вот форекс это внебиржевой межбанковский рынок и на нём банки торгуют между собой. Дилинговые конторы получают котировки с этого рынка и предоставляют их своим клиентам, которые по сути делают ставки на рост или падение пары. Это не что иное как разновидность беттинга.
Вроде как у фореха, 2 поставщика ликвидности онли
Комментарии Альпари о решении Банка России
Сегодня Банк России опубликовал решение об отзыве лицензии у российской «дочки» международного финансового бренда Альпари.
Вот она главная причина аннулирования лицензий :)
https://www.rbc.ru/economics/27/12/2018/5c250f589a7947ac05fd0de5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Вот она главная причина аннулирования лицензий :)
https://www.rbc.ru/economics/27/12/2018/5c250f589a7947ac05fd0de5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Что это за бред? Думаю ни во что хорошее это не выльется. Не получится трейдеров увести на этот маркетплейс от офшорных брокеров/ДЦ.