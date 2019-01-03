ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров - страница 14

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Maxim Dmitrievsky:

форекс это не спекулятивный рынок, он не интересен забугорным частным трейдерам и абсолютно не прозрачен, если только как тотализатор

а биржа именно под трейдинг заточена, зачем же она еще

Вы удивитесь, но евро, фунт или йена точно такие же спекулятивные активы, как и все остальное. Нет никаких отличий между валютами и другими товарами на бирже. Кроме того, что их рынок децентрализованный и внебиржевой

 
Vitaly Muzichenko:

Сначала нужно дать описание, что подразумевается под словом "пирамида"

пирамида это когда выдаются деньги за чсёт вновь прибывших

нпрпимер

наш пенсионый фонд пирамида поэтому и недают названия что он подпадает

 
Maxim Dmitrievsky:

блин почти все секреты дц раскрыл

Ну, всем желающим они известны, кроме тех, кто предпочитает питаться иллюзиями.)

Но хорошо, что вы это изложили. Однако, ребята сильно сопротивляются и не больно хотят видеть реальность.)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Ну, всем желающим они известны, кроме тех, кто предпочитает питаться иллюзиями.)

Но хорошо, что вы это изложили. Однако, ребята сильно сопротивляются и не больно хотят видеть реальность.)

да и правда что.. сотру лучше ) у меня нет никакой миссии по этому поводу

 
Vitaly Dodonov:
Это было ожидаемо. Торги на валютной бирже должны вестись через ММВБ. Доступ к ней необходимо получать либо напрямую, либо через настоящих брокеров, а не через ДЦ, которые назвали себя брокерами.

На валютной бирже можно только менять одну валюту на другую. Зарабатывать на разнице курсов, особенно на коротких сделках, на валютной бирже нельзя в принципе. Поэтому форекс и биржа - совершенно разные вещи. Рынок форекс существует не зависимо от биржи и он абсолютно законен. Перечисленных дилеров лишили лицензий из-за липовой отчётности: договор заключался с офшорными компаниями, а компании - владельцы лицензий вообще не проводили через себя ни одной сделки.

 
Maxim Dmitrievsky:

форекс это не спекулятивный рынок, он не интересен забугорным частным трейдерам и абсолютно не прозрачен, если только как тотализатор

а биржа именно под трейдинг заточена, зачем же она еще

Биржа ни под что не заточена. Там много секций и все они имеют разные задачи. Валютная секция предназначена для обмена валют. Например, вы можете обменять рубли на доллары, а затем доллары обратно на рубли. Но вы никогда не сможете на бирже заработать на падении курса иены к мексиканскому песо. Разницу улавливаете? Что касается спекуляций, то есть для этого срочная секция, где торгуются фьючерсы и опционы. А вот форекс это внебиржевой межбанковский рынок и на нём банки торгуют между собой. Дилинговые конторы получают котировки с этого рынка и предоставляют их своим клиентам, которые по сути делают ставки на рост или падение пары. Это не что иное как разновидность беттинга. 

 
Sergey Vradiy:

Биржа ни под что не заточена. Там много секций и все они имеют разные задачи. Валютная секция предназначена для обмена валют. Например, вы можете обменять рубли на доллары, а затем доллары обратно на рубли. Но вы никогда не сможете на бирже заработать на падении курса иены к мексиканскому песо. Разницу улавливаете? Что касается спекуляций, то есть для этого срочная секция, где торгуются фьючерсы и опционы. А вот форекс это внебиржевой межбанковский рынок и на нём банки торгуют между собой. Дилинговые конторы получают котировки с этого рынка и предоставляют их своим клиентам, которые по сути делают ставки на рост или падение пары. Это не что иное как разновидность беттинга. 

Вроде как у фореха, 2 поставщика ликвидности онли 

 

Комментарии Альпари о решении Банка России

Сегодня Банк России опубликовал решение об отзыве лицензии у российской «дочки» международного финансового бренда Альпари.

 
Международный финансовый бренд Альпари более 20 лет обслуживает клиентов в различных странах в строгом соответствии с требованиями законодательства. За свою историю компания неоднократно получала лицензии в разных юрисдикциях и ни разу не сталкивалась с решением регуляторов о прекращении их действия за невыполнение лицензионных требований. 
 
До настоящего момента компания «Альпари Форекс», являющаяся российским юридическим лицом бренда Альпари, не получала от российского регулятора официального уведомления об отзыве лицензии и продолжает обслуживать клиентов в полном соответствии с российским законодательством. При получении уведомления, российское юридическое лицо будет действовать в полном соответствии с законодательством РФ и обжалует решение Регулятора в установленном Законом порядке. А пока, материал опубликованный на сайте Банка России не дает понимания почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами.
 
Международный финансовый бренд Альпари продолжает обслуживать клиентов в рамках ранее полученных разрешений и лицензий во всех странах присутствия в полном объеме.
 

Вот она главная причина аннулирования лицензий :)

https://www.rbc.ru/economics/27/12/2018/5c250f589a7947ac05fd0de5?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

В Госдуму внесли законопроект о создании финансового супермаркета
В Госдуму внесли законопроект о создании финансового супермаркета
  • www.rbc.ru
Супермаркет финансовых продуктов, считают законодатели, позволит гражданам инвестировать свободные средства при помощи электронных платформ
 
Vitalii Ananev:

Вот она главная причина аннулирования лицензий :)

https://www.rbc.ru/economics/27/12/2018/5c250f589a7947ac05fd0de5?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

Что это за бред? Думаю ни во что хорошее это не выльется. Не получится трейдеров увести на этот маркетплейс от офшорных брокеров/ДЦ.

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