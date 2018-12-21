Разработчикам: А не могли бы сделать маленькую фичу?
Просьба разработчикам... А нельзя ли в настройках экрана графика на терминале добавить возможность сделать курсор большим транспарентным крестом на весь график, включая подокна индикаторов. Вам нетрудно, а пользователям удобно, особенно когда надо точку на 5-м подокне найти на свечках...
И в тестере стратегий тоже
Вроде есть такое уже. В панели инструментов.
круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже.. версия 1940...
а у вас какая версия?
Это есть с самого первого дня существования терминала, а это более десятка лет)
круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже.. версия 1940...
а у вас какая версия?
Шутите? Перекрестие включается в терминале горячей клавишей Ctrl+F или через панель инструментов.
круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже.. версия 1940...
а у вас какая версия?
У всех МТ это вроде бы есть. Посмотрите отображается ли у вас панель инструментов "Графические инструменты". Путь к ней: Вид -- Панели инструментов -- нужно поставить галочку возле "Графические инструменты". Как на рисунке
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Просьба разработчикам... А нельзя ли в настройках экрана графика на терминале добавить возможность сделать курсор большим транспарентным крестом на весь график, включая подокна индикаторов. Вам нетрудно, а пользователям удобно, особенно когда надо точку на 5-м подокне найти на свечках...
И в тестере стратегий тоже
как на картинке хотябы