Разработчикам: А не могли бы сделать маленькую фичу?

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Просьба разработчикам... А нельзя ли в настройках экрана графика на терминале добавить возможность сделать курсор большим транспарентным крестом на весь график, включая подокна индикаторов. Вам нетрудно, а пользователям удобно, особенно когда надо точку на 5-м подокне найти на свечках...

И в тестере стратегий тоже


как на картинке хотябы

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
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qwqw.jpg  133 kb
 
Sly007:

Просьба разработчикам... А нельзя ли в настройках экрана графика на терминале добавить возможность сделать курсор большим транспарентным крестом на весь график, включая подокна индикаторов. Вам нетрудно, а пользователям удобно, особенно когда надо точку на 5-м подокне найти на свечках...

И в тестере стратегий тоже

Вроде есть такое уже. В панели инструментов.


 
спасибо, нашел где это зарыто в терминале. Но в тестере этого похоже нет, а оно там тоже очень было бы удобно
 
Sly007:

круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже..  версия 1940...  


а у вас какая версия?

Это есть с самого первого дня существования терминала, а это более десятка лет)

 
Sly007:

круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже..  версия 1940...  


а у вас какая версия?

Шутите? Перекрестие включается в терминале горячей клавишей Ctrl+F или через панель инструментов.

 
Sly007:

круто. у меня нет такой кнопки и в настройках меню тоже..  версия 1940...  


а у вас какая версия?

У всех МТ это вроде бы есть. Посмотрите отображается ли у вас панель инструментов "Графические инструменты". Путь к ней: Вид -- Панели инструментов -- нужно поставить галочку возле "Графические инструменты".  Как на рисунке


 
Или нажатием на колёсико "мышки".
 
Спасибо! Спасли чайника. У меня теперь тоже есть. Можно тему убивать
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