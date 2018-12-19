Сопряжённые продукты - страница 3
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Мы с Вами очень разные. Я программирую процедурно.
Понимая основы программирования, не имеет значения на каком языке программировать - к МТ5 сложно привыкнуть, но можно :) Главное сломать в голове стереотип Orders и понять, что есть и Deals, и Positions
Спасибо
"Процедурно" - звучит дурно ))
Не программист, убогий.
Не программист, убогий.
Скорее - не врач :D
Скорее - не врач :D
Ну, это-кто первым халат наденет.
Не программист, убогий.
Расшифруйте эту фразу, плиз.
Здравствуйте, возникло такое предложение (в первую очередь адресовано администрации): "Сопряжённые продукты".
Вы активно продвигаете Метатрейдер5, при этом большинство трейдеров как использовали МТ4, так и используют, а насильно перетянуть их не получается. Из-за этого большинство авторов выкладывают свои продукты в первую очередь для МТ4 , так как:
1. На МТ4 проще сделать фейки и тестерные граали (пробойники и т.д., которые в реале никогда не будут отрабатывать как в тестере). В МТ4 попросту нет инструментов для тестирования (кроме как ТДС2, который по качеству моделирования уступает значительно МТ5);
2. На МТ4 большинство юзеров и перетянуть их на МТ5 очень сложно - привычка вырабатывалась годами. Трейдеры в сторону МТ5 даже смотреть не собираются, так как имеется множество продуктов купленных под МТ4, использовать несколько платформ не видят смысла, да и всего "прикола" явно не понимают. При этом брокеры продолжают наращивать количество МТ4 серверов, а МТ5 как была экзотикой, так и осталась.
В чем заключается моя идея:
Сделать "Сопряженные продукты", то есть версия советника МТ4 и МТ5. Если человек приобретает продукт для МТ4 и имеется сопряженная версия, он автоматически получает доступ и к МТ5 версии, а доступные активации делятся между версиями, то есть у продукта суммарно 5 активаций и пользователь сам решает на какой платформе использовать их. Если хочет, 1 пустит на МТ5, а другие на МТ4 или поделит поровну - не имеет значения. Его в этом выборе никто не ограничит.
Таким образом у пользователя появляется возможность "живых тестов" МТ5 без надобности приобретать отдельную копию продукта - она у него есть. Я поговорил со многими своими покупателями и они высказались ЗА такую инициативу банально потому, что никогда не использовали МТ5 и покупать под него продукты не желают.
Возможно, уже пора обязать авторов выкладывать продукты или только для МТ5, или же для МТ4, но сопряженные с МТ5 версией. Исключительно для МТ4 - запретить.
Пора скорее всего запретить рекламировать свой профиль, с фейковыми покупателями, открывая пустые темы на форуме
А по теме нечего сказать? 2 года работаю на маркете, а тут вдруг решил пропиариться на форуме среди таких же продавцов как и сам?
По теме: Проблема в том, что задавал подобный вопрос в закрытом чате модераторам маркета около месяца назад, а они попросту сказали писать на форуме.
Высказанное мной предложение, не выгодно и мне как продавцу, так как это дополнительный объём работы, возможно, и снижение продаж, однако это шаг вперед для развития не Маркета, а МТ5 в первую очередь.
Понимая основы программирования, не имеет значения на каком языке программировать - к МТ5 сложно привыкнуть, но можно :) Главное сломать в голове стереотип Orders и понять, что есть и Deals, и Positions ;)
Давно уже есть кроссплатформенная библиотека fxsaber'a, а, думаю, большинство кодеров имеют свои, также кроссплатформенные библиотеки, в которых все эти тонкости реализаций МТ4 и МТ5 инкапсулированны глубоко в коде, а для работы используются универсальные функции, в которых никакой разницы между двумя платформами нет.
Так что вопрос МТ4-МТ5 - это не вопрос кодеров. Это больше маркетинговый вопрос продвижения платформ.