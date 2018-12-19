Задача по преобразованию двух взаимосвязанных показателей в один - страница 3
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Уверен, что Вы пытаетесь сообщить мне что-то важное, но я лишь могу предположить, что Вы утверждаете, что линейной функцией это дело не описать, или о чём речь? Кратенько бы с интересом ознакомился, как вы определили такие приделы.
Вам, действительно, попытались сообщить что-то важное. Представьте, что R - Ваш рост, а P - Ваш вес. Нарисуйте график желаемого соотношения R и P (линейный) и соотнесите этот график с предпочтительностью квадрантов, Вами здесь изложенной.
Если я что-то забыл упомянуть, или непонятно изложил, то прошу Вас уточнить что именно, я обязательно поясню или дополню! Мне то кажется, что я все написал, но так часто бывает - что забываешь написать то, о чём думаешь и воспринимаешь это как информацию по умолчанию, которую нет смысла излагать.
Даже не знаю, что спросить. Приведите несколько примеров со значениями переменных и какие значение надо получить.
Вам, действительно, попытались сообщить что-то важное. Представьте, что R - Ваш рост, а P - Ваш вес. Нарисуйте график желаемого соотношения R и P (линейный) и соотнесите этот график с предпочтительностью квадрантов, Вами здесь изложенной.
А в чем сложность то?
Вот, представил в виде приоритетов желаний
1 - хочу быть высоким и тяжелым
2 - хочу быть не высоким, но тяжелым
3 - хочу быть высоким и легким
4 - хочу быть не высоким и легкимСоответственно по у степень желания, а по x вариативность
А в чем сложность то?
Вот, представил в виде приоритетов желаний
1 - хочу быть высоким и тяжелым
2 - хочу быть не высоким, но тяжелым
3 - хочу быть высоким и легким
4 - хочу быть низким и легким
Нелинейная хотелка. Очень нелинейная.
А в чем сложность то?
Вот, представил в виде приоритетов желаний
1 - хочу быть высоким и тяжелым
2 - хочу быть не высоким, но тяжелым
3 - хочу быть высоким и легким
4 - хочу быть низким и легким
Примерно так:
Р - рост
В - вес
1 - (Р+В)/2
2 - (100+В-Р)/2
3 - (100+Р-В)/2
4 - 100-(Р+В)/2
Главный показатель - вес: Хочу быть тяжелым.
Второстепенный - рост: Хочу быть высоким.
Не приводится к одному показателю. Ортогональная система.
Даже не знаю, что спросить. Приведите несколько примеров со значениями переменных и какие значение надо получить.
Я лучше расскажу для чего это нужно. Нужно это для получения универсального показателя целостности и полноты бинарной классификации.
имеем такую матрицу (таблица сопряженности)
TP - правильно классифицированные(предсказанные) 1
FP - неправильно классифицированные 1, а значит нули
FN - неправильно классифицированные 0, а значит 1
TN - правильно классифицированные 0
P=TP/(TP+FP)*100 - процент правильных от классифицированных как 1
R=TP/(TP+FN)*100 - процент правильных от класса 1
Соответственно значение там и там может быть от 0 до 100.
Логично, что к первой группе я отношу тех кто и к классу 1 отнес больше половины от всех и в этом отнесении оказался точен более чем на 50%. Соответственно, уменьшение числа (процента) единиц от всех единиц не так критично, если при этих событиях увеличивается точность - 2 группа. 3 и 4 по большому счету плохой результат, но я отдал приоритет объему единиц от всех, так-как при таком раскладе сохраняется шанс прибыльной торговли за счет числа сделок, даже если половина из них ошибочны.
Итоговые значения в виде числовых выражений назвать затрудняюсь - решения окончательного нет.
Теперь понятней?
Примерно так:
Р - рост
В - вес
1 - (Р+В)/2
2 - (100+В-Р)/2
3 - (100+Р-В)/2
4 - 100-(Р+В)/2
Прикину завтра на цифрах - сегодня уже не соображаю, спасибо.