Задача по преобразованию двух взаимосвязанных показателей в один - страница 3

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Уверен, что Вы пытаетесь сообщить мне что-то важное, но я лишь могу предположить, что Вы утверждаете, что линейной функцией это дело не описать, или о чём речь? Кратенько бы с интересом ознакомился, как вы определили такие приделы.

Вам, действительно, попытались сообщить что-то важное. Представьте, что R - Ваш рост, а P - Ваш вес. Нарисуйте график желаемого соотношения R и P (линейный) и соотнесите этот график с предпочтительностью квадрантов, Вами здесь изложенной. 

 
Aleksey Vyazmikin:

Если я что-то забыл упомянуть, или непонятно изложил, то прошу Вас уточнить что именно, я обязательно поясню или дополню! Мне то кажется, что я все написал, но так часто бывает - что забываешь написать то, о чём думаешь и воспринимаешь это как информацию по умолчанию, которую нет смысла излагать.

Даже не знаю, что спросить. Приведите несколько примеров со значениями переменных и какие значение надо получить.

 
Алексей Тарабанов:

Вам, действительно, попытались сообщить что-то важное. Представьте, что R - Ваш рост, а P - Ваш вес. Нарисуйте график желаемого соотношения R и P (линейный) и соотнесите этот график с предпочтительностью квадрантов, Вами здесь изложенной. 

А в чем сложность то?

Вот, представил в виде приоритетов желаний

1 - хочу быть высоким и тяжелым

2 - хочу быть не высоким, но тяжелым

3 - хочу быть высоким и легким

4 - хочу быть не высоким и легким

Соответственно по у степень желания, а по x вариативность
 
Может так - (100+Var1-Var2)/2 
 
Aleksey Vyazmikin:

А в чем сложность то?

Вот, представил в виде приоритетов желаний

1 - хочу быть высоким и тяжелым

2 - хочу быть не высоким, но тяжелым

3 - хочу быть высоким и легким

4 - хочу быть низким и легким

Нелинейная хотелка. Очень нелинейная. 

 
Aleksey Vyazmikin:

А в чем сложность то?

Вот, представил в виде приоритетов желаний

1 - хочу быть высоким и тяжелым

2 - хочу быть не высоким, но тяжелым

3 - хочу быть высоким и легким

4 - хочу быть низким и легким

Примерно так:

Р - рост

В - вес

1 - (Р+В)/2

2 - (100+В-Р)/2

3 - (100+Р-В)/2

4 - 100-(Р+В)/2


 

Главный показатель - вес: Хочу быть тяжелым. 

Второстепенный - рост: Хочу быть высоким. 

Не приводится к одному показателю. Ортогональная система. 

 
Если Ваше предположение о взаимной связи двух показателей верно, то ищите другой способ описания Ваших предпочтений. Например, другую систему координат. 
 
Dmitry Fedoseev:

Даже не знаю, что спросить. Приведите несколько примеров со значениями переменных и какие значение надо получить.

Я лучше расскажу для чего это нужно. Нужно это для получения универсального показателя целостности и полноты бинарной классификации.

имеем такую матрицу (таблица сопряженности)

TP - правильно классифицированные(предсказанные) 1

FP - неправильно классифицированные 1, а значит нули

FN - неправильно классифицированные 0, а значит 1

TN - правильно классифицированные 0

P=TP/(TP+FP)*100 - процент правильных от классифицированных как 1

R=TP/(TP+FN)*100 - процент правильных от класса 1

Соответственно значение там и там может быть от 0 до 100.

Логично, что к первой группе я отношу тех кто и к классу 1 отнес больше половины от всех и в этом отнесении оказался точен более чем на  50%. Соответственно, уменьшение числа (процента) единиц от всех единиц не так критично, если при этих событиях увеличивается точность - 2 группа. 3 и 4 по большому счету плохой результат, но я отдал приоритет объему единиц от всех, так-как при таком раскладе сохраняется шанс прибыльной торговли за счет числа сделок, даже если половина из них ошибочны.

Итоговые значения в виде числовых выражений назвать затрудняюсь - решения окончательного нет.

Теперь понятней?

 
Dmitry Fedoseev:

Примерно так:

Р - рост

В - вес

1 - (Р+В)/2

2 - (100+В-Р)/2

3 - (100+Р-В)/2

4 - 100-(Р+В)/2


Прикину завтра на цифрах - сегодня уже не соображаю, спасибо.

1234
Новый комментарий